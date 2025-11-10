Conago respalda a Sheinbaum y promete acompañar el Plan Michoacán
La Conferencia Nacional de Gobernadores aseguró que el plan representa una oportunidad histórica para recuperar la paz en Michoacán y fortalecer el trabajo coordinado con el Gobierno Federal
CDMX.- Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia este domingo en Palacio Nacional, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) manifestó su total respaldo al proyecto, destacando que la seguridad y el bienestar “se construyen con justicia, desarrollo y respeto a la vida”.
A través de un pronunciamiento conjunto, los mandatarios estatales reafirmaron su compromiso de “seguir construyendo, en coordinación con el Gobierno de la República, un México más justo y seguro”.
La Conago subrayó que el plan se fundamenta en tres ejes: seguridad y justicia, desarrollo económico con justicia, y educación y cultura para la paz, además de que su enfoque coloca en el centro la participación de la ciudadanía, las comunidades, las mujeres, los jóvenes y las víctimas.
Respaldamos el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, presentado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.— CONAGO (@CONAGO_oficial) November 10, 2025
Los gobernadores destacaron que el plan busca fortalecer el tejido social a través de la colaboración entre los tres órdenes de gobierno, priorizando la prevención, la reconstrucción comunitaria y la rendición de cuentas.
“La Conferencia Nacional de Gobernadores dará seguimiento transparente a la aplicación del Plan, garantizando resultados concretos y la rendición de cuentas”, aseguraron.
Finalmente, calificaron esta estrategia como “una oportunidad histórica para recuperar la paz y la prosperidad en Michoacán”, y reiteraron su disposición para colaborar en su implementación y evaluación constante. Con información de El Universal