Noticias
/ 10 noviembre 2025
    Conago respalda a Sheinbaum y promete acompañar el Plan Michoacán
    Gobernadores destacaron que el plan busca fortalecer el tejido social a través de la colaboración entre los tres órdenes de gobierno. /FOTO: ESPECIAL

La Conferencia Nacional de Gobernadores aseguró que el plan representa una oportunidad histórica para recuperar la paz en Michoacán y fortalecer el trabajo coordinado con el Gobierno Federal

CDMX.- Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia este domingo en Palacio Nacional, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) manifestó su total respaldo al proyecto, destacando que la seguridad y el bienestar “se construyen con justicia, desarrollo y respeto a la vida”.

A través de un pronunciamiento conjunto, los mandatarios estatales reafirmaron su compromiso de “seguir construyendo, en coordinación con el Gobierno de la República, un México más justo y seguro”.

La Conago subrayó que el plan se fundamenta en tres ejes: seguridad y justicia, desarrollo económico con justicia, y educación y cultura para la paz, además de que su enfoque coloca en el centro la participación de la ciudadanía, las comunidades, las mujeres, los jóvenes y las víctimas.

Los gobernadores destacaron que el plan busca fortalecer el tejido social a través de la colaboración entre los tres órdenes de gobierno, priorizando la prevención, la reconstrucción comunitaria y la rendición de cuentas.

La Conferencia Nacional de Gobernadores dará seguimiento transparente a la aplicación del Plan, garantizando resultados concretos y la rendición de cuentas”, aseguraron.

Finalmente, calificaron esta estrategia como “una oportunidad histórica para recuperar la paz y la prosperidad en Michoacán”, y reiteraron su disposición para colaborar en su implementación y evaluación constante. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

