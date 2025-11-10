Conago respalda a Sheinbaum y promete acompañar el Plan Michoacán

CDMX.- Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia este domingo en Palacio Nacional, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) manifestó su total respaldo al proyecto, destacando que la seguridad y el bienestar “se construyen con justicia, desarrollo y respeto a la vida”.

A través de un pronunciamiento conjunto, los mandatarios estatales reafirmaron su compromiso de “seguir construyendo, en coordinación con el Gobierno de la República, un México más justo y seguro”.

La Conago subrayó que el plan se fundamenta en tres ejes: seguridad y justicia, desarrollo económico con justicia, y educación y cultura para la paz, además de que su enfoque coloca en el centro la participación de la ciudadanía, las comunidades, las mujeres, los jóvenes y las víctimas.