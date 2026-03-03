’Creyeron que a Trump podían tomarle el pelo’... Reconoce Loret a Sheinbaum por no caer en el error de Maduro y el ayatola Jamenei

CDMX.- A diferencia de Nicolás Maduro y el ayatola Alí Jamenei, la presidenta Claudia Sheinbaum ha sabido leer al mandatario estadounidense, Donald Trump, evitando consecuencias catastróficas para México, reconoce el periodista Carlos Loret de Mola. “La presidenta Claudia Sheinbaum ha entendido que a Trump no se le dice que no. Los líderes de Irán y Venezuela creyeron que podían tomarle el pelo, ganar tiempo y sacarle la vuelta”, refiere hoy en su columna “Historia de Reportero”. TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum; ni Maduro ni el ayatola En su análisis, el editorialista destaca que, a diferencia de otros líderes que han desafiado al republicano –como Maduro, de Venezuela, quien está preso en EU, y Jamenei, de Irán, asesinado en un bombardeo–, el gobierno de México ha optado por atender la agenda de Washington sin confrontar a Trump. “La Presidenta de México ha respondido con eficiencia y en tiempo récord ante las exigencias del mandatario estadounidense”, señala Loret al reconocer que Sheinbaum ha comprendido la asimetría militar y la dependencia económica de México, “y ha actuado en consecuencia”.

Trump llegó al poder en el 2025 con un listado de demandas para México, centradas en migración, seguridad y comercio, y a todas, de acuerdo con el periodista, Sheinbaum ha respondido en tiempo récord. Por ejemplo, señala que cuando Trump exigió que “no cruzara ni un solo migrante sin documentos” hacia Estados Unidos, el gobierno mexicano desplegó a 10 mil soldados para contener el flujo migratorio desde Guatemala, satisfaciendo la demanda estadounidense. Incluso, añade, la mandataria desechó la estrategia de “abrazos, no balazos” del expresidente Andrés Manuel López Obrador cuando “Trump quiso que México realmente combatiera el tráfico de fentanilo”. TRAS LOS CASOS DE IRÁN Y VENEZUELA, ¿QUÉ HABRÍA PASADO SI SHEINBAUM NO HUBIERA ACTUADO CON PRUDENCIA? Si bien Loret de Mola reconoce que los hechos contradicen la retórica oficial de las mañaneras, porque en la realidad no hay “ni soberanía ni no subordinación”, también cuestiona qué habría pasado si la presidenta Sheinbaum no hubiera actuado con prudencia ante Trump. “A la luz de lo que hemos visto en Irán y Venezuela, qué bueno para el gobierno de México que el ‘hubiera’ no existe. ¿Qué hubiera pasado si el Gobierno de México no hubiera frenado el flujo migratorio? “¿Qué hubiera pasado si hubiera seguido el ‘abrazos, no balazos’? ¿Qué hubiera pasado si, en vez de desmantelar narcolaboratorios, hubieran seguido con el discurso de ‘aquí no hay laboratorios de fentanilo?”.

Sin exponerlo textualmente, Loret reconoce que la estrategia de Sheinbaum ha permitido a México evitar enfrentamientos que podrían haber escalado en conflictos militares, sanciones económicas severas o rupturas diplomáticas, como en los casos de Venezuela e Irán. “No le gusta (a Sheinbaum) reconocerlo en público, pero no está sujeto a debate. Los hechos ahí están”, advierte el periodista. TE PUEDE INTERESAR: Trump afirma que eliminó a Jamenei antes de que el ayatolá pudiera asesinarlo Estados Unidos, junto con Israel, volvió abrir fuego este fin de semana contra Irán en una operación que ha llamado “Furia Épica”, la cual podría durar entre cuatro y cinco semanas, según ha dicho Trump. En enero pasado, Estados Unidos capturó al entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una incursión militar denominada “Operación Resolución Absoluta”; la justicia estadounidense lo acusa de conspiración para narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, así como de delitos relacionados con armas de fuego y corrupción y lavado de dinero.

