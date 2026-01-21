‘¿De dónde sacan tanta mentira?’: Sheinbaum arremete contra oposición y acusa campaña reiterada

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó que hay “mucha hipocresía” y “mucha mentira” de la oposición contra el movimiento de la autollamada cuarta transformación, y señaló que han querido instalar la idea de que “México va al autoritarismo” y que es un “narcogobierno”.

Durante su conferencia mañanera de este miércoles 21 de enero en Palacio Nacional, la mandataria afirmó que sus opositores y algunos medios de comunicación apuestan por “repetir, repetir, repetir, repetir” para que la ciudadanía lo crea. “¿De dónde sacan tanta mentira?”, cuestionó.

Sheinbaum sostuvo que en el país hay libertad de expresión y de movilización. “Es un país de libertades. Entonces, de cuándo acá nosotros somos autoritarios (...) Si alguien ha luchado por la democracia, hemos sido nosotros”, declaró.

En el mismo espacio, como lo hizo en su conferencia del martes, la titular del Ejecutivo volvió a mencionar a personajes como el expresidente Vicente Fox y Genaro García Luna, y reiteró señalamientos sobre fraudes electorales contra Andrés Manuel López Obrador.

“Es absurdo eso de que queremos ir hacia el autoritarismo, como es absurdo esta cosa de que el narcogobierno, narcopresidente, que además no les ha salido y ni les va a salir”, expresó.

En sus declaraciones, la Presidenta criticó el relanzamiento del PAN con el mensaje “patria, familia y libertad”, al referirse a la narrativa partidista en el escenario político actual.

También retomó una frase atribuida al expresidente Andrés Manuel López Obrador: “El presidente López Obrador dijo que se había acabado el elefante reumático, pero no, seguimos jalándolo todos los días”, indicó, al insistir en sus críticas a la oposición.

Con sus dichos, Sheinbaum mantuvo el tono de confrontación con sus adversarios políticos y rechazó las acusaciones de autoritarismo y de vínculos con el crimen, en el marco de su mensaje cotidiano desde Palacio Nacional. Con información de El Universal