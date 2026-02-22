‘Debemos mantenernos en calma’: Sheinbaum tras operativo en Tapalpa en medio de bloqueos y quema de vehículos

/ 22 febrero 2026
    ‘Debemos mantenernos en calma’: Sheinbaum tras operativo en Tapalpa en medio de bloqueos y quema de vehículos
    La presidenta extendió su reconocimiento al Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas y el Gabinete de Seguridad. CUARTOSCURO
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

Desde la Presidencia se pidió mantener la calma y seguir únicamente información oficial mientras continúan las acciones para restablecer el orden

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció el trabajo de las fuerzas federales en el operativo realizado esta mañana en Tapalpa, Jalisco, que, de acuerdo con reportes preliminares, derivó en el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En un mensaje público, la mandataria señaló que la Secretaría de la Defensa Nacional reportó la operación y que, a partir de ella, se registraron “diversos bloqueos y otras reacciones”, por lo que llamó a la población a mantenerse informada y en calma.

TE PUEDE INTERESAR: Salinas Pliego critica gobernabilidad tras violencia y menciona coincidencia de fechas con ‘El Chapo’

La Secretaría de la Defensa Nacional reportó el operativo llevado a cabo esta mañana por fuerzas federales, que derivó en diversos bloqueos y otras reacciones”, escribió, y añadió: “Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados; debemos mantenernos informados y en calma”.

Sheinbaum afirmó que el seguimiento de la situación se realiza de forma permanente a través de canales institucionales, y sostuvo que “en la mayor parte del territorio nacional se desarrollan actividades con plena normalidad”, mientras se atienden las zonas con incidentes.

TE PUEDE INTERESAR: Reportan ataques a sucursales del Banco del Bienestar tras hechos violentos en el occidente

El pronunciamiento ocurrió en el contexto de reportes de bloqueos carreteros, quema de vehículos y otros hechos violentos en Jalisco y entidades vecinas, atribuidos a reacciones posteriores al operativo.

La presidenta extendió su reconocimiento al Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas y el Gabinete de Seguridad, y reiteró el compromiso del gobierno con la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar.

TE PUEDE INTERESAR: ‘El Mencho’ murió durante traslado a la CDMX: Defensa; EU cooperó en operativo

En el debate público, el mensaje generó lecturas encontradas: por un lado, respaldos al golpe operativo; por otro, cuestionamientos sobre el alcance de la estrategia de seguridad ante la respuesta violenta registrada en diversas zonas.

Autoridades federales y estatales mantienen despliegues para restablecer la circulación y contener incidentes, en espera de actualizaciones oficiales sobre el balance de afectaciones derivadas de la jornada.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

