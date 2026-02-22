‘Debemos mantenernos en calma’: Sheinbaum tras operativo en Tapalpa en medio de bloqueos y quema de vehículos

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció el trabajo de las fuerzas federales en el operativo realizado esta mañana en Tapalpa, Jalisco, que, de acuerdo con reportes preliminares, derivó en el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En un mensaje público, la mandataria señaló que la Secretaría de la Defensa Nacional reportó la operación y que, a partir de ella, se registraron “diversos bloqueos y otras reacciones”, por lo que llamó a la población a mantenerse informada y en calma.

“La Secretaría de la Defensa Nacional reportó el operativo llevado a cabo esta mañana por fuerzas federales, que derivó en diversos bloqueos y otras reacciones”, escribió, y añadió: “Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados; debemos mantenernos informados y en calma”.

Sheinbaum afirmó que el seguimiento de la situación se realiza de forma permanente a través de canales institucionales, y sostuvo que “en la mayor parte del territorio nacional se desarrollan actividades con plena normalidad”, mientras se atienden las zonas con incidentes.

El pronunciamiento ocurrió en el contexto de reportes de bloqueos carreteros, quema de vehículos y otros hechos violentos en Jalisco y entidades vecinas, atribuidos a reacciones posteriores al operativo.

La presidenta extendió su reconocimiento al Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas y el Gabinete de Seguridad, y reiteró el compromiso del gobierno con la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar.

En el debate público, el mensaje generó lecturas encontradas: por un lado, respaldos al golpe operativo; por otro, cuestionamientos sobre el alcance de la estrategia de seguridad ante la respuesta violenta registrada en diversas zonas.