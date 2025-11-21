México, ante un colapso nacional: bloqueos amenazan comida, transporte y cadenas de suministro

CDMX.- El paro nacional convocado por campesinos y transportistas para el 24 de noviembre podría generar afectaciones visibles en la vida cotidiana de millones de personas, al contemplar bloqueos en carreteras, aduanas y rutas de alto tránsito. La movilización amenaza con interrumpir el abasto, complicar los tiempos de traslado y alterar el funcionamiento de cadenas comerciales en distintas regiones del país.

De acuerdo con los organizadores, los cierres iniciarán desde la madrugada y se instalarán en al menos 22 carreteras y 8 cruces fronterizos. Esto anticipa retrasos en la distribución de alimentos, combustibles, medicinas y mercancías básicas, que podrían tardar horas o incluso días en reestablecerse si los bloqueos se extienden.

Supermercados, centrales de abastos y mercados locales podrían resentir la falta de productos provenientes del campo y de transporte de carga. Comerciantes advierten que, ante protestas prolongadas, algunos insumos perecederos no llegarían a tiempo, en especial frutas, verduras y productos refrigerados.

En el caso de viajeros y usuarios de transporte terrestre, los bloqueos en autopistas podrían generar filas kilométricas, desvíos forzados y cancelaciones de viajes interestatales. Las empresas de autobuses prevén retrasos importantes y ya analizan ajustes de rutas para evitar paradas en puntos comprometidos.

Asimismo, la protesta impactaría la movilidad urbana en ciudades colindantes con estos tramos carreteros. Habitantes que utilizan vías rápidas para traslado laboral o escolar podrían enfrentar cierres parciales o totales, obligándolos a modificar horarios y rutas.

En la frontera norte, las aduanas involucradas en el paro -como Nuevo Laredo, Ciudad Juárez y Nogales- podrían registrar demoras en cruces comerciales que afectarían a pequeñas y grandes empresas, incluida la entrega de exportaciones programadas bajo plazos estrictos.

Mientras tanto, los transportistas han advertido que su participación busca visibilizar la inseguridad en carreteras, la cual afecta directamente a los ciudadanos. Los robos a camiones suelen derivar en incrementos de precios o desabasto temporal, al elevar costos logísticos que finalmente recaen en el consumidor.

Las organizaciones campesinas aseguran que el deterioro del sector agrícola también tiene un impacto directo en la población: precios más altos, menos oferta y una dependencia creciente de importaciones. El paro -afirman- busca evitar que la producción nacional continúe debilitándose.

Hasta el momento, las autoridades federales no han anunciado un operativo nacional previo al paro, aunque han llamado a la población a anticipar retrasos y mantenerse informada sobre los puntos afectados. Estados afectados han comenzado a preparar medidas locales para evitar un colapso vial.