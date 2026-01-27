‘Desabasto criminal’: PRI acusa a Morena de costar vidas y arremete por ‘Megafarmacia’ fallida
Acusa de agravar el desabasto de medicamentos y exigió medidas para garantizar el abasto, al citar cifras de recetas no surtidas y muertes asociadas a falta de tratamientos
CDMX.- La dirigencia nacional del PRI acusó que el desabasto de medicamentos en México se ha mantenido durante más de siete años por “incompetencia” de los gobiernos de Morena y sostuvo que el problema debe atenderse con soluciones “reales”, al señalar que afecta a pacientes y familias.
El presidente nacional del partido, Alejandro Moreno Cárdenas, afirmó que en hospitales faltan medicinas y que la incertidumbre se traslada a los hogares. “Pacientes esperando tratamientos, familias buscando lo que debería estar garantizado. El desabasto criminal es una pesadilla que golpea a millones por las malas decisiones de los gobiernos de Morena”, sostuvo en publicaciones en redes sociales.
Moreno Cárdenas añadió que se advirtió sobre el problema y que, aun así, no hubo correcciones, al asegurar que “la incompetencia se volvió costumbre y la salud quedó en el olvido”, en referencia a la política pública implementada desde 2018.
En ese mismo posicionamiento, el PRI señaló que, cuando faltan medicamentos, “falla el Estado” y que las consecuencias recaen en la población, por lo que dijo exigir el fin de lo que calificó como una política de “sufrimiento y abandono”.
Como antecedente, en un video difundido con la etiqueta #DesabastoCriminal, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI citó datos del Colectivo Cero Desabasto y su documento Radiografía del Desabasto de Medicamentos en México, al afirmar que de 2018 a 2025 se dejaron de surtir más de 80 millones de recetas.
En el mismo material, el partido sostuvo que más de 800 mil muertes por diabetes y más de 630 mil por cáncer están asociadas a la falta de medicamentos, como parte de su argumento sobre el impacto sanitario del desabasto.
En el apartado de reacciones, el CEN del PRI utilizó descalificaciones contra Morena al afirmar: “En Morena son brutos e ineptos para todo”, y reiteró su demanda de cambios para garantizar el suministro de tratamientos.
En el plano institucional, el PRI aludió a la creación de la “Megafarmacia” como una medida anunciada por el gobierno federal para atender el desabasto y sostuvo que ese proyecto fracasó y posteriormente fue desaparecido, por lo que insistió en que “ya basta de payasadas” y que se requieren acciones efectivas para resolver el problema.