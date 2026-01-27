‘Desabasto criminal’: PRI acusa a Morena de costar vidas y arremete por ‘Megafarmacia’ fallida

Moreno Cárdenas añadió que s e advirtió sobre el problema y que, aun así, no hubo correcciones , al asegurar que “la incompetencia se volvió costumbre y la salud quedó en el olvido”, en referencia a la política pública implementada desde 2018.

TE PUEDE INTERESAR: Abud acusa a gobierno de Sansores de querer controlar la UAC rumbo a 2027 y manejar recursos

El presidente nacional del partido, Alejandro Moreno Cárdenas, afirmó que en hospitales faltan medicinas y que la incertidumbre se traslada a los hogares. “ Pacientes esperando tratamientos, familias buscando lo que debería estar garantizado. E l desabasto criminal es una pesadilla que golpea a millones por las malas decisiones de los gobiernos de Morena ”, sostuvo en publicaciones en redes sociales.

CDMX.- L a dirigencia nacional del PRI acusó que el desabasto de medicamentos en México se ha mantenido durante más de siete años por “incompetencia” de los gobiernos de Morena y sostuvo que el problema debe atenderse con soluciones “reales”, al señalar que afecta a pacientes y familias.

En ese mismo posicionamiento, el PRI señaló que, cuando faltan medicamentos, “falla el Estado” y que las consecuencias recaen en la población, por lo que dijo exigir el fin de lo que calificó como una política de “sufrimiento y abandono”.

TE PUEDE INTERESAR: Además de vehículos y togas, la Corte pagó talleres de bienestar y arte por casi 150 mil pesos

Como antecedente, en un video difundido con la etiqueta #DesabastoCriminal, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI citó datos del Colectivo Cero Desabasto y su documento Radiografía del Desabasto de Medicamentos en México, al afirmar que de 2018 a 2025 se dejaron de surtir más de 80 millones de recetas.

En el mismo material, el partido sostuvo que más de 800 mil muertes por diabetes y más de 630 mil por cáncer están asociadas a la falta de medicamentos, como parte de su argumento sobre el impacto sanitario del desabasto.

TE PUEDE INTERESAR: Detención de Benoni “N” reaviva señalamientos sobre vínculos de Sandra Cuevas y el crimen organizado

En el apartado de reacciones, el CEN del PRI utilizó descalificaciones contra Morena al afirmar: “En Morena son brutos e ineptos para todo”, y reiteró su demanda de cambios para garantizar el suministro de tratamientos.

En el plano institucional, el PRI aludió a la creación de la “Megafarmacia” como una medida anunciada por el gobierno federal para atender el desabasto y sostuvo que ese proyecto fracasó y posteriormente fue desaparecido, por lo que insistió en que “ya basta de payasadas” y que se requieren acciones efectivas para resolver el problema.