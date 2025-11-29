Descubren al menos cinco víctimas en fosa clandestina de Silao; continúan excavaciones

/ 29 noviembre 2025
    Descubren al menos cinco víctimas en fosa clandestina de Silao; continúan excavaciones
    Los restos humanos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense para determinar la realización de estudios genéticos y su identidad /FOTO: ESPECIAL

Los trabajos forenses continúan en una finca abandonada donde colectivos de búsqueda y reportes ciudadanos alertaron sobre restos humanos enterrados

SILAO, GTO.- Hasta este sábado se han localizado restos humanos correspondientes a cinco personas en la fosa clandestina descubierta el pasado martes en una finca de la comunidad San Diego El Grande, en el municipio de Silao, Guanajuato, informó la Fiscalía General del Estado.

La autoridad ministerial aseguró el inmueble, mientras continúan los trabajos científicos y de investigación para determinar si existen más cuerpos enterrados en la excavación localizada dentro de la propiedad.

La intervención se inició la tarde del 25 de noviembre, cuando un equipo especializado en criminalística, antropología y arqueología forense, bajo el mando del Ministerio Público, ingresó al sitio tras recibir diversos reportes al número de emergencias 911 y por la presencia de madres buscadoras que alertaron sobre el hallazgo de restos humanos.

De acuerdo con la información oficial, los cuerpos se encontraban dentro de bolsas enterradas en el lugar, lo que motivó el despliegue inmediato de peritos y personal ministerial para proceder con la excavación controlada.

La vivienda se localiza en condición de abandono, cerca de la carretera Silao–Irapuato, a la altura de la Ex Hacienda de Trejo, una zona de tránsito frecuente que ahora permanece bajo resguardo de las autoridades.

Los restos humanos fueron trasladados al Servicio Médico Forense, donde se les practican estudios genéticos y de identificación con el objetivo de establecer su identidad y determinar si corresponden a personas reportadas como desaparecidas.

La Fiscalía estatal indicó que los resultados de la investigación y el avance de los trabajos periciales se darán a conocer de manera oportuna, conforme lo permitan las diligencias y con pleno respeto al debido proceso.

Las autoridades mantienen abierto el operativo en el área ante la posibilidad de que la cifra de víctimas aumente conforme avancen las excavaciones, por lo que no se descarta la localización de más restos en la finca. Con información de El Universal

Temas


Fosas Clandestinas

Localizaciones


Guanajuato

Organizaciones


FGR

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

