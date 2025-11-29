Descubren al menos cinco víctimas en fosa clandestina de Silao; continúan excavaciones

SILAO, GTO.- Hasta este sábado se han localizado restos humanos correspondientes a cinco personas en la fosa clandestina descubierta el pasado martes en una finca de la comunidad San Diego El Grande, en el municipio de Silao, Guanajuato, informó la Fiscalía General del Estado.

La autoridad ministerial aseguró el inmueble, mientras continúan los trabajos científicos y de investigación para determinar si existen más cuerpos enterrados en la excavación localizada dentro de la propiedad.

TE PUEDE INTERESAR: Industriales presionan por una Fiscal fuerte: Concamin fija agenda contra robo, extorsión y contrabando

La intervención se inició la tarde del 25 de noviembre, cuando un equipo especializado en criminalística, antropología y arqueología forense, bajo el mando del Ministerio Público, ingresó al sitio tras recibir diversos reportes al número de emergencias 911 y por la presencia de madres buscadoras que alertaron sobre el hallazgo de restos humanos.

De acuerdo con la información oficial, los cuerpos se encontraban dentro de bolsas enterradas en el lugar, lo que motivó el despliegue inmediato de peritos y personal ministerial para proceder con la excavación controlada.

TE PUEDE INTERESAR: México y Estados Unidos cierran filas contra el crimen organizado y blindan frontera con cooperación militar

La vivienda se localiza en condición de abandono, cerca de la carretera Silao–Irapuato, a la altura de la Ex Hacienda de Trejo, una zona de tránsito frecuente que ahora permanece bajo resguardo de las autoridades.

Los restos humanos fueron trasladados al Servicio Médico Forense, donde se les practican estudios genéticos y de identificación con el objetivo de establecer su identidad y determinar si corresponden a personas reportadas como desaparecidas.

TE PUEDE INTERESAR: Buscan a jefe de escoltas de Manzo por homicidio por omisión, informa Fiscalía de Michoacán

La Fiscalía estatal indicó que los resultados de la investigación y el avance de los trabajos periciales se darán a conocer de manera oportuna, conforme lo permitan las diligencias y con pleno respeto al debido proceso.

Las autoridades mantienen abierto el operativo en el área ante la posibilidad de que la cifra de víctimas aumente conforme avancen las excavaciones, por lo que no se descarta la localización de más restos en la finca. Con información de El Universal