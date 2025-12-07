Deudas y baja capacidad de pago frenan créditos para tropas de las Fuerzas Armadas

CDMX.- El Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (Banjercito) advirtió que el endeudamiento y la limitada capacidad de pago impiden que una parte del personal de las Fuerzas Armadas acceda a más productos y servicios financieros, de acuerdo con un diagnóstico de situación actual y visión de largo plazo difundido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Al cierre de 2024, la cartera de crédito de Banjercito se ubicó en 49 mil 98 millones de pesos, de los cuales el personal de tropa concentró 59.79% de la participación. En ese segmento se ubican soldados, cabos, sargentos y su equivalente en la Armada, quienes además registran el mayor índice de morosidad, con 1.88%.

El informe señala que este personal enfrenta mayores restricciones para acceder a nuevos créditos debido a que, en muchos casos, no cuentan con la jerarquía o antigüedad necesarias para ciertos productos financieros, además de que una parte debe cubrir pensiones alimenticias o presenta registros negativos en el buró de crédito.

En contraste, los elementos de mayor rango tienen más facilidad para obtener financiamiento, especialmente créditos hipotecarios, con montos más elevados y mejores condiciones, derivado de su nivel salarial, estabilidad laboral y trayectoria dentro de las instituciones castrenses.

Las Fuerzas Armadas están integradas por cuatro instituciones, adscritas a dos secretarías: la Secretaría de la Defensa Nacional —que agrupa al Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional— y la Secretaría de Marina, a cargo de la Armada de México.

Al cierre de 2024, considerando personal en servicio activo, en retiro y pensionistas, las Fuerzas Armadas sumaban 506 mil 578 elementos, de los cuales 374 mil 515 cuentan con algún tipo de crédito, lo que representa un índice de cobertura de 73.9%.

Para Banjercito, estos datos representan un área de oportunidad para reforzar las campañas de educación e inclusión financiera, así como para fomentar el buen manejo de las finanzas personales entre el personal militar.

Como parte de su programa 2025-2030, la institución impulsará el otorgamiento de préstamos sin comprometer la estabilidad financiera de los usuarios y realizará mejoras en los productos crediticios, como la ampliación del plazo de créditos hipotecarios de 20 a 25 años, con el objetivo de reducir las cuotas mensuales.

Otra problemática detectada es que, por la naturaleza de sus funciones, muchos elementos realizan despliegues operativos en distintas regiones del país, donde no siempre cuentan con una sucursal cercana. Ante ello, Banjercito fortalecerá los servicios bancarios digitales y fronterizos, para garantizar el acceso a productos financieros sin importar el lugar donde se encuentren sus clientes. Con información de El Universal