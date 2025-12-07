Golpe al narco en Sinaloa: decomisan laboratorio, explosivos y arsenal en dos municipios

CULIACÁN, SIN.- En operativos realizados en dos municipios del estado, elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional aseguraron un laboratorio clandestino para la elaboración de drogas sintéticas, así como 29 mil 60 litros de precursores líquidos, 99 artefactos explosivos improvisados y 15 armas de fuego, informó la Novena Zona Militar, con sede en la capital del estado.

De acuerdo con el reporte oficial, las fuerzas federales tuvieron conocimiento de que un inmueble ubicado en el municipio de Escuinapa era utilizado para realizar actividades ilícitas. Con esa información se intensificaron los patrullajes de vigilancia y reconocimiento terrestre en la zona.

Tras el despliegue de seguridad, personal de la Fiscalía General de la República (FGR) ingresó al domicilio con una Orden Técnica de Investigación, donde se localizaron 99 artefactos explosivos artesanales, 15 armas de fuego automáticas, tres cargadores, así como un vehículo con reporte de robo. Todos los indicios fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal.

En un segundo operativo terrestre, realizado en la comunidad de Bacamacari, en el municipio de Mocorito, las fuerzas federales descubrieron un laboratorio clandestino utilizado para el procesamiento de drogas sintéticas. En este sitio se aseguraron 170 kilogramos de metanfetamina, mil 525 kilogramos de una sustancia química sólida y 29 mil litros de precursores químicos.

Además del aseguramiento de sustancias, en el lugar fueron localizados nueve reactores, 12 condensadores, ocho difusores, nueve ollas de peltre de 30 litros de capacidad, siete secadoras, seis revolvedoras y dos quemadores, equipo utilizado para la producción de narcóticos, todo lo cual quedó bajo resguardo de la autoridad federal.

Por otra parte, en los municipios de Concordia y San Ignacio, fuerzas federales descubrieron campamentos improvisados utilizados como refugio por grupos delictivos. En estas acciones se detuvo a dos civiles, se aseguraron cuatro armas de fuego, 17 prendas tácticas, cuatro chalecos con placas balísticas y una planta de energía eléctrica.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que, en el poblado de Copala, municipio de Concordia, elementos navales localizaron dos campamentos donde se detuvo a dos personas, a quienes se les aseguraron tres fusiles automáticos, además de dos vehículos tipo pick up, uno de ellos con reporte de robo, cargadores, cartuchos útiles y una planta de energía.

En un segundo reconocimiento terrestre, en la comunidad de Toloza, municipio de San Ignacio, se halló otro campamento improvisado en un sendero que conduce a un cerro, construido con troncos y láminas. En este sitio no se localizaron personas, pero se aseguró un rifle automático, 752 cartuchos útiles, 19 cargadores, cuatro chalecos tácticos, cuatro placas balísticas y 17 prendas tipo tácticas, por lo que el lugar fue inhabilitado. Con información de El Universal