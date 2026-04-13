Diputados publican lista de 100 perfiles ‘idóneos’ para vacantes del INE; siguen entrevistas

CDMX.- La Cámara de Diputados publicó la lista de 100 perfiles que aprobaron la evaluación de “idoneidad” dentro del proceso para designar a tres integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), tras concluir una de las etapas de revisión de documentación y desempeño. De acuerdo con el Comité Técnico de Evaluación, 328 aspirantes presentaron un examen escrito, del que calificaron 164. De ese universo, 100 perfiles avanzaron luego de la valoración de idoneidad, en la que se ponderaron el currículum vitae (40%), la exposición de motivos (30%) y un ensayo (30%).

En la lista difundida llamó la atención que perfiles como el de María del Carmen Alanís, exmagistrada del Tribunal Electoral, quedaron fuera del proceso pese a su trayectoria, mientras que otros aspirantes señalados por su cercanía ideológica o vínculos con la llamada Cuarta Transformación continúan en la contienda. Entre las mujeres que avanzaron se mencionó a Diana Talavera Flores, identificada por sus impulsores con el bloque de John Ackerman y Morena en la Ciudad de México; a Guadalupe Álvarez Rascón, hija del senador de Morena por Tlaxcala, José Antonio Álvarez Lima; y a Iulisca Zircey Bautista Arreola, esposa de Daniel Fajardo Ortiz, quien se ha desempeñado como subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda en la Sedatu.

En el listado de hombres se incluyó a Armando Ambriz Hernández, actual presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, y a Bernardo Valle Monroy, quien hasta 2024 fue consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) y ha sido señalado por la oposición de, presuntamente, avalar la reestructuración y recorte del organismo electoral local. También permanecen César Ernesto Ramos Mega, con antecedentes como consejero del IECM, y Luis Alberto Hernández Morales, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), quien ha sido cuestionado por su cercanía con administraciones estatales encabezadas por Morena.

Conforme a la convocatoria, tras la conclusión de esta tercera etapa iniciará la fase de entrevistas, en la que se evaluarán aspectos como autonomía e independencia, trayectoria profesional, participación en materia democrática, principios de inclusión y de género, ética, vocación de servicio, calidad de expresión escrita y capacidad de argumentación, así como detección de problemas y soluciones del sistema electoral. Las entrevistas se realizarán del 14 al 16 de abril y posteriormente se definirán las quintetas, en las que, por resolución del tribunal, deberá incluirse al menos una persona integrante de grupos vulnerables. Entre los 100 finalistas se reportó que 14 se autorreconocieron como integrantes de estos grupos.

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