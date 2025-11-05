‘Distractor burdo y vil’: Alito acusa montaje tras incidente de acoso contra Sheinbaum

CDMX.- El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, acusó al gobierno federal de utilizar el reciente incidente de acoso contra la presidenta Claudia Sheinbaum como un “montaje político” para distraer a la opinión pública de la crisis de seguridad en el país, particularmente del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

En declaraciones a medios, el también senador sostuvo que el gobierno “no quiere que se hable de Michoacán, de los asesinatos ni del poder que tienen los cárteles del crimen organizado”.

TE PUEDE INTERESAR: Increpan estudiantes de UNAM a Hugo Aguilar Ortiz: ‘Estuvo cargada la elección judicial’

“Este es un distractor grande, burdo, vil e hipócrita para tratar de engañar a la opinión pública”, dijo. Moreno precisó que, aunque el acoso contra cualquier mujer es condenable, el contexto del hecho resulta sospechoso.

“Si el hecho es real, es condenable contra cualquier mujer, tenga el nivel o el cargo que tenga. Pero es claro que puede ser un gran montaje para generar un distractor y que la opinión pública no hable de lo que realmente sucede en el país”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum afirma que hay buena relación con Trump y cooperación contra el narcotráfico

El dirigente del PRI cuestionó que los medios afines al gobierno “magnifiquen el incidente”, mientras se deja de lado la cobertura de los temas de inseguridad y violencia.

“Todos los medios que están afines al régimen están hablando de eso. ¿Y quién habla de la inseguridad, de los asesinatos, de lo que pasó en Michoacán? Esos son los distractores del gobierno cínico, corrupto y mentiroso de Morena”, enfatizó.

TE ´PUEDE INTERESAR: Grecia Quiroz rinde protesta como alcaldesa sustituta de Uruapan

Al ser consultado sobre el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, anunciado por la presidenta Sheinbaum, Moreno minimizó la propuesta al considerarla “una repetición de programas anteriores”.

“Ya lo hizo Peña Nieto, lo hizo Calderón y lo han hecho todos los presidentes. No hay nada de novedad”, sostuvo. Con información de El Universal