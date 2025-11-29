Sheinbaum asegura inflación controlada y defiende que la 4T gobierna para el pueblo

PLAYA DEL CARMEN, QROO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación (4T) se distinguen por “dar al pueblo”, en contraste con los gobiernos del periodo neoliberal, a los que acusó de favorecer privilegios y corrupción. El señalamiento lo realizó al encabezar el programa Vivienda para el Bienestar en Playa del Carmen, Quintana Roo.

Durante su mensaje, sostuvo que su administración gobierna bajo el principio de que el poder debe estar al servicio de la ciudadanía. “Antes de que llegara la transformación, los gobiernos le quitaban al pueblo para dárselo a ellos y a sus amigos... eran gobiernos de los privilegios, de mucha corrupción”, expresó al referirse a los sexenios previos a 2018.

Sheinbaum reiteró que quienes se oponen a su proyecto político buscan conservar beneficios indebidos. “¿Quién puede estar en contra de gobiernos honestos, de gobiernos que dan al pueblo, sino los que defienden los privilegios?”, cuestionó ante los asistentes al acto público.

En materia económica, aseguró que la inflación se mantiene controlada y que continuará el aumento al salario mínimo, al reiterar que dicho compromiso forma parte de su agenda prioritaria. “Vamos a seguir aumentando el salario mínimo porque ese fue un compromiso que hice y lo vamos a cumplir”, afirmó.

La mandataria también destacó el récord en Inversión Extranjera Directa y la creación de empleos como indicadores de que, dijo, al país “le va mejor”. Asimismo, adelantó que, tras algunos meses de retraso, las Farmacias del Bienestar comenzarán a operar en diciembre en el Estado de México.

En su discurso, volvió a rechazar prácticas de corrupción y subrayó que los programas de Bienestar ya se encuentran establecidos en la Constitución como derechos sociales, por lo que, dijo, su permanencia está garantizada.

Sheinbaum señaló también que el Tren Maya de carga avanza en su desarrollo y afirmó que este proyecto permitirá mejorar la distribución de combustibles en el sureste del país y contribuir a la reducción del precio de la gasolina en la región. Anunció que este mismo día visitaría la obra correspondiente.

Finalmente, reiteró la invitación a la ciudadanía para acudir el próximo 6 de diciembre al Zócalo capitalino, donde se conmemorarán “siete años de transformación en la vida pública de México”.

Por su parte, el director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, afirmó que el nuevo enfoque de la política de vivienda parte del principio de que “la vivienda es un derecho, no una mercancía”, y sostuvo que se han corregido distorsiones heredadas del periodo neoliberal, como créditos impagables y viviendas mal ubicadas.

En el mismo evento, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, destacó la primera etapa del desarrollo Edén Bienestar, con 992 viviendas, mientras que la titular de la Sedatu, Edna Vega, informó la entrega de 225 viviendas nuevas, además de créditos de mejoramiento, liberaciones de hipoteca y escrituras, al señalar que más de 300 mil viviendas se encuentran en proceso a nivel nacional. Con información de El Universal