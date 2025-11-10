‘El crimen no tiene palabra’: Moreira dice que advirtió a Manzo meses antes de ser ejecutado

/ 10 noviembre 2025
    ‘El crimen no tiene palabra’: Moreira dice que advirtió a Manzo meses antes de ser ejecutado
    En un video reciente, ambos conversan sobre seguridad, ética política y los riesgos de gobernar sin pactar con el narco. /FOTO: ESPECIAL

En entrevista con Azucena Uresti, el coordinador del PRI reveló que le pidió cuidarse del crimen organizado

CDMX.- Meses antes del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el diputado federal Rubén Moreira Valdez le advirtió que “el crimen no tiene palabra” y que debía extremar precauciones.

En entrevista con Azucena Uresti, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados recordó su conversación con el edil michoacano: “Le dije mi experiencia: cuídate, porque el crimen no tiene palabra. Es falso eso de que si no me meto, no pasa nada. Ellos van a ser siempre irracionales y van a suprimir a las personas. Van a matar a las personas”.

Moreira explicó que el asesinato de Manzo representa un fracaso de los gobiernos estatales en la estrategia de seguridad: “La verdadera respuesta sale cuando los gobernadores asumen la responsabilidad, porque tienen más fuerza que un municipio, pero no están tan lejos como el gobierno federal. El gran fracaso en Michoacán o Guerrero es que los gobernadores no participan”, dijo.

El legislador también exigió que se esclarezca el móvil del crimen y se identifique al autor intelectual: “Es importante que sepamos pronto quién fue el responsable, el intelectual, de la muerte de Carlos Manzo. ¿Era porque combatía al crimen? ¿Porque querían enturbiar la situación política? ¿Porque crecía como político? ¿Porque hizo algo que molestó?”, cuestionó.

En el video, ambos conversan sobre el ejercicio del poder en contextos dominados por el crimen organizado.

“Aquí, en Coahuila, tomamos una decisión similar. Teníamos seis años por delante. Dijimos: si no lo hacemos, no se va a poder hacer. Y hoy, Coahuila va muy bien. Solo ten cuidado. Mucho cuidado. Vamos a estar todos juntos. Cuídate en el tema de seguridad. Seguridad personal, sí. No te descuides”, le dijo Moreira en el video en el que también se hace presente el empresario Carlos Alazraki.

El edil señaló que algo que se debe de hacer es “no tener vínculos con ellos. Eso es lo primero. Yo llegué limpio. Y aunque hubiera posibilidades de esperar otro cargo, el compromiso era ponerse de acuerdo con ellos. Prefiero no hacerlo. [...] Prefiero responder ante Dios por hacer las cosas bien, que por hacerlas mal.”

El material fue interpretado como un testimonio premonitorio de la vulnerabilidad que enfrentan los funcionarios que rechazan negociar con el crimen.

Manzo fue asesinado el 1 de noviembre de 2025 durante un acto público en Uruapan. La Fiscalía General del Estado de Michoacán aún no ha presentado avances sustanciales sobre el caso.

Rubén Moreira concluyó su entrevista con un llamado a proteger a los políticos locales de regiones con alta presencia delictiva:

“Hay que cuidar a los actores políticos de esa región y de todo el país, porque otro crimen sería silenciar su voz”. Con información de Agencias

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

