En caravana y de madrugada: más de 20 mil connacionales cruzan por Tamaulipas rumbo al centro del país

/ 17 diciembre 2025
    Familias buscan reencontrarse tras meses, o años de distancia. /FOTO: ESPECIAL
El regreso de connacionales en temporada decembrina vuelve a reactivar operativos de acompañamiento, logística y monitoreo en ruta

REYNOSA, TAMPS.- Más de 20 mil connacionales residentes en Estados Unidos ingresaron a México por Tamaulipas durante la madrugada de este 17 de diciembre para integrarse a la llamada Caravana 2025, cuyo destino final es el estado de Querétaro, de acuerdo con datos difundidos por la organización Migrantes Unidos en Caravana.

Según la vocera del colectivo, Gilda Meza, la comitiva partió de Nuevo Laredo, Texas, alrededor de las 3:00 de la mañana, con el objetivo de que los participantes puedan pasar las fiestas decembrinas y el Año Nuevo en el país junto a sus familiares.

TE PUEDE INTERESAR: A menos de un mes de que entren en vigor... aranceles podrían amenazar a la Industria del juguete de México

El cruce hacia territorio nacional se realizó por la frontera de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y se reportó sin contratiempos tras acuerdos con autoridades aduanales, de acuerdo con la información difundida por la organización convocante.

En el arranque del trayecto se contabilizaron aproximadamente 2 mil 500 vehículos; sin embargo, al llegar a la línea fronteriza el número aumentó a cerca de 5 mil unidades, lo que elevó el tamaño del contingente.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum asegura aumento en producción de refinerías; Dos Bocas reporta 300 mil barriles diarios

Personal de Protección Civil de Querétaro, una de las instancias que brinda acompañamiento, estimó que en cada automóvil viajan en promedio cuatro personas, por lo que el total de participantes rebasaría las 20 mil.

En el punto de llegada ya se encontraban elementos de Protección Civil de Querétaro, del Instituto Nacional de Migración y autoridades estatales de Tamaulipas, como parte del esquema de apoyo y coordinación para el paso de la caravana.

TE PUEDE INTERESAR: No cesa violencia en Sinaloa: registran balaceras y narcobloqueos

Meza explicó que las familias son monitoreadas desde un centro de atención de “Todos M”, un servicio gratuito de Fuerza Migrante, como apoyo a la organización de este tipo de movilizaciones.

Aunque la ruta oficial marca como destino Querétaro, se informó que dentro de la caravana participan personas originarias de otras entidades, por lo que algunos se separan del contingente conforme avanzan hacia distintos puntos del país.Con información de Excélsior

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

