Engañan a jubilados del IMSS en Chihuahua: 82 querellas por ‘aumentos’ falsos de pensión

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/ 17 marzo 2026
    Engañan a jubilados del IMSS en Chihuahua: 82 querellas por ‘aumentos’ falsos de pensión
    La coordinadora de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales indicó que hasta el momento se investigan 82 querellas. ESPECIAL
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Los afectados entregaron pagos de miles de pesos con la promesa de retroactivos, pero las oficinas quedaron abandonadas

CIDAD JUÁREZ, CHIH.- Al menos 82 denuncias se han presentado en Chihuahua por un presunto fraude en jubilaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con un daño patrimonial estimado en 1 millón 340 mil pesos, informó la Fiscalía de Distrito Zona Centro.

Este martes, la autoridad detalló que el engaño habría sido cometido por supuestas empresas que ofrecían ampliar el monto de pensiones y jubilaciones del instituto, mediante un trámite que presentaban como legal.

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En conferencia de prensa, la coordinadora de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales, Miriam Tarango García, indicó que hasta el momento se investigan 82 querellas, cuyo detrimento total asciende a 1 millón 340 mil pesos.

La funcionaria explicó que, en octubre de 2025, las víctimas comenzaron a ser contactadas a través de Facebook y por recomendación de conocidos, con el ofrecimiento de que una empresa que se hacía llamar “Consultoría Legal” podía aumentar la mensualidad que recibían como pensionados o jubilados del IMSS.

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Según la investigación, los afectados acudieron a una oficina instalada en avenida Zarco, en la colonia Salud, donde eran atendidos por “asesores” que explicaban el supuesto trámite y el pago requerido, generalmente de 9 mil 200 pesos, que podía cubrirse hasta en tres partes, ya fuera en efectivo o mediante transferencia.

La Fiscalía señaló que parte del engaño consistía en una llamada telefónica en la que los supuestos gestores simulaban comunicarse con un delegado del IMSS, con el objetivo de ganar la confianza de las víctimas y hacerles creer que el procedimiento era real.

Posteriormente, los presuntos responsables volvían a contactar a los afectados para pedir más dinero con el argumento de “liberar una cuenta”, bajo la promesa de que recibirían “retroactivos muy altos”, sin que finalmente se reflejara aumento alguno en sus pensiones.

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Con el paso de las semanas, las víctimas acudieron a buscar a los supuestos asesores y, a mediados de febrero, advirtieron que las oficinas ya estaban vacías, por lo que comenzaron a presentar denuncias; la primera querella se recibió el 25 de febrero, y al acudir al local, la Policía de Investigación no encontró a los presuntos responsables ni indicios sobre su paradero.

La línea de investigación, agregó Tarango García, se centra en rastrear las cuentas bancarias en las que se realizaron depósitos para ubicar al o los responsables, e invitó a quienes hayan sido afectados a presentar su querella; hasta el momento, el IMSS en Chihuahua no ha emitido una postura sobre el caso.

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