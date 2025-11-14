Entre pancartas y quejas estudiantiles, Sheinbaum sostiene veto a los dulces en planteles

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que ha recibido reclamos de estudiantes por la prohibición de venta de comida chatarra en las escuelas. La mandataria relató que durante su visita al plantel convertido en bachillerato en Zumpango, Estado de México, varios alumnos expresaron su molestia mediante mensajes y carteles improvisados.

Durante su conferencia de este viernes en Palacio Nacional, Sheinbaum señaló que, aunque entiende las protestas juveniles, mantendrá la medida por motivos de salud pública. “Cada vez que voy a una escuela salen cartelitos: ‘¡No Claudia, regresa los dulces!’. Es la mayor demanda”, comentó entre risas.

La presidenta dijo que, ante estas expresiones, suele responder desde una postura “de mamá o tía”, recordando que el consumo excesivo de azúcar tiene efectos nocivos, particularmente entre niños y adolescentes. Reiteró que la decisión no busca castigar, sino proteger la salud de la comunidad escolar.

Sheinbaum adelantó que en los próximos días presentará los resultados de la encuesta del Programa Salud Casa por Casa, orientada a identificar casos de diabetes e hipertensión entre la población. También dio a conocer que se trabaja en la consolidación del Programa Vive Saludable, Vive Feliz.

De acuerdo con la mandataria, ambas iniciativas forman parte de una política preventiva para reducir la incidencia de enfermedades crónicas relacionadas con la alimentación. Subrayó que la intención no es prohibir por completo el consumo de bebidas o alimentos azucarados, sino informar a la población sobre los riesgos derivados del abuso.

“La acción es preventiva; nadie prohíbe que se consuma una bebida azucarada, pero sí es importante explicar lo que significa el exceso, si es que se puede considerar alimento”, señaló. Con ello reiteró que la estrategia en planteles educativos continuará enfocada en la promoción de hábitos más saludables.

Las medidas han generado reacciones diversas entre estudiantes, algunos de los cuales han manifestado su inconformidad en los eventos que la presidenta realiza en distintos estados. Sin embargo, el gobierno federal insiste en que la restricción es necesaria para mejorar las condiciones de salud en edades tempranas. Con información de El Universal