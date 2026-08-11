EU sumará a cargos contra Rocha Moya el asesinato de Héctor Melesio Cuén: Riva Palacio

CDMX.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos planea ampliar las acusaciones contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, para incluir el asesinato de Héctor Melesio Cuén. Situación que ha encendido las alertas en el gobierno de Claudia Sheinbaum, asegura Raymundo Riva Palacio. En su columna Estrictamente Personal, el periodista revela que el gobierno estadounidense envió una comunicación a México, informando que ampliarán las acusaciones contra el mandatario sinaloense, cuya detención con fines de extradición solicitaron en abril de este año.

El objetivo, añade, es “incluir el asesinato del diputado federal Héctor Melesio Cuén, con quien (Rocha) tenía un viejo diferendo, y vincular el crimen con el delito de conspiración para distribuir y comercializar droga en Estados Unidos”. De concretarse, el periodista señala que esto “dejaría muy mal parados a los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, que colocaron una red de impunidad para Rocha Moya”, a quien nunca se le abrió una investigación local por el homicidio de Cuén, e incluso a nivel estatal se “fabricó un caso que ocultó quiénes y por qué lo ejecutaron”.

¿ROCHA MOYA SE LLEVÓ A HÉCTOR MELESIO CUÉN HERIDO? El autor de Estrictamente Personal desmiente hoy la versión oficial sobre lo ocurrido el 25 de julio de 2024 en la finca “La Higuerita”, donde secuestraron a Ismael “El Mayo” Zambada, e incluso asegura que Héctor Melesio Cuén quedó malherido con un disparo en la pierna y que lo habrían abordado en uno de los vehículos de Rocha Moya. Según la nueva información recabada por Riva Palacio, un comando estadounidense tomó por asalto la propiedad, eliminó a los guardaespaldas de Ismael Zambada y “dejó vivo al de Rocha Moya, que decía tener un acuerdo con Estados Unidos”. Tras el asalto, un segundo comando habría acudido a realizar la “limpieza” de la escena, dejando a Melesio Cuén malherido con un disparo en la pierna. En su artículo, el periodista detalla que lo último que se supo del exrector es que “lo subieron a uno de los vehículos que iban con Rocha Moya”.

El hoy gobernador con licencia siempre ha negado haber acudido a esa reunión e incluso en su momento aseguró que justo ese día estaba fuera del país. Para encubrir su presencia en el lugar, recuerda el columnista, Rocha Moya orquestó una coartada enviando a sus familiares y su teléfono celular a Los Ángeles en un avión del empresario Jesús Vizcarra. Simultáneamente, la Fiscalía de Sinaloa, bajo las órdenes de Sara Bruna Quiñonez, fabricó un montaje asegurando que Cuén había sido asesinado en una gasolinera, versión que luego fue desmentida por la Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz Manero. “La Fiscalía de Sinaloa investigó el asesinato y concluyó que Cuén había sido asesinado en una gasolinera en un intento de robo. Sin embargo, la Fiscalía de Gertz Manero la desmintió y señaló que el crimen había ocurrido en ‘La Higuerita’”, detalla al respecto el periodista.

PONEN LA CABEZA DE ROCHA COMO ‘MONEDA DE CAMBIO’ Este nuevo frente judicial por parte del Departamento de Justicia agrava la situación de Rocha Moya, refiere Raymundo Riva Palacio en su análisis, pues el gobernador con licencia enfrenta imputaciones previas, junto a nueve servidores públicos, acusado de facilitar las operaciones de Los Chapitos “a cambio de que lo ayudaran con dinero y acciones para amedrentar y secuestrar a candidatos de oposición en las elecciones de 2021, lo que le permitió ganar la gubernatura”. Según el columnista, Zambada y Rocha Moya nuevamente son “asunto de interés para Estados Unidos”, como lo han manifestado en las diferentes reuniones con funcionarios mexicanos que han tenido, “sin aportar mucha información de lo que se traen entre manos”.

Ante esta crisis inminente, asegura que el gobierno mexicano ya evalúa escenarios drásticos. Por ejemplo, revela que en una reciente discusión del gabinete de seguridad se planteó la opción de “detener a Rocha Moya con fines de extradición” como moneda de cambio con Estados Unidos para que futuros casos sean procesados en México. Sin embargo, hasta el momento, señala el autor, la propuesta ha sido rechazada. En el ámbito público, la presidenta Claudia Sheinbaum ha blindado a Rocha Moya, un personaje cercano al expresidente López Obrador, y ha sostenido la narrativa de que no existen pruebas de las acusaciones formuladas por el Departamento de Justicia.