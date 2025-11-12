Gobierno federal endurece revisión en aduanas de Tamaulipas ante flujo de hidrocarburos

CDMX.- El Gobierno federal reforzó las labores de supervisión y control aduanero en Tamaulipas, con el objetivo de garantizar la legalidad y seguridad en el comercio de hidrocarburos provenientes de Estados Unidos, informó la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

Las autoridades detallaron que las acciones de revisión son permanentes en todos los cruces fronterizos del país y se realizan en estricto apego a la Ley Aduanera y su Reglamento, bajo protocolos técnicos y legales que aseguran la integridad de los procesos.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum reprueba homenaje al exgobernador Rubén Figueroa

“El objetivo es garantizar la legalidad, la transparencia y la correcta recaudación de impuestos vinculados al comercio exterior”, puntualizó la dependencia.

De acuerdo con la ANAM, el Artículo 45 de la Ley Aduanera establece que las mercancías que requieran equipos o condiciones especiales -como las sustancias peligrosas o radiactivas- deben ser muestreadas previamente por los importadores o agentes aduanales, aunque la autoridad puede hacerlo directamente durante los ejercicios de comprobación.

TE PUEDE INTERESAR: Adolescentes crean catálogo sexual usando IA con fotos de 400 alumnos de secundaria

En el caso de la Aduana de Matamoros, a cargo de Blas Pedro Sarabia García, las operaciones de desaduanamiento se mantienen bajo un sistema de bitácoras de transparencia, donde se registran de forma sistemática las verificaciones del Mecanismo de Selección Automatizada (MSA) y los resultados de cada inspección.

Este seguimiento continuo -explicó la ANAM- permite dar trazabilidad a cada movimiento y fortalecer los mecanismos de transparencia en el proceso aduanero, alineado con los objetivos de modernización impulsados por el Gobierno federal.

TE PUEDE INTERESAR: Defiende Claudia Sheinbaum vallas en Palacio Nacional: ‘Es para proteger a manifestantes y policías’

Asimismo, se informó que en la región se suscribió un convenio de colaboración con la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo, orientado a fortalecer la capacitación y profesionalización del talento aduanero mediante programas de prácticas y servicio social.

El acuerdo busca generar oportunidades para jóvenes estudiantes e impulsar el desarrollo académico y técnico en materia de comercio exterior, consolidando a Tamaulipas como un punto estratégico en la frontera norte para la logística y la supervisión aduanal. Con información de El Universal