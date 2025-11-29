Vuelven a hallar celulares, drogas y radios en penal pese a operativos de seguridad

CULIACÁN, SIN.- En nuevos esculques sorpresivos realizados en el centro penitenciario de la capital del estado, elementos del Grupo de Operaciones Especiales aseguraron ocho teléfonos celulares, con sus cargadores, así como dosis de presuntas sustancias tóxicas, puntas metálicas y un radio de comunicación.

Con el respaldo de efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército, quienes reforzaron el perímetro exterior del penal, se llevó a cabo una primera inspección, en la que fueron localizados seis teléfonos móviles, varios cargadores y seis objetos punzocortantes.

TE PUEDE INTERESAR: Radiación solar en vuelo de Cancún, alertó de fallas en aviones A320 a nivel mundial

Posteriormente, en una segunda revisión practicada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública en distintos módulos del centro penitenciario, se aseguraron 78 dosis de presunta cocaína, con un peso aproximado de 13 gramos, así como 56 dosis de mariguana, con un peso total de 26 gramos.

Durante este mismo operativo también se localizaron dos teléfonos celulares adicionales, ocho cargadores para equipos móviles, un radio de comunicación y 23 puntas metálicas, consideradas como objetos prohibidos dentro del centro de reclusión.

TE PUEDE INTERESAR: Urge Cuauhtémoc Cárdenas al Gobierno de Sheinbaum un diálogo con sus críticos

Todo el material asegurado fue puesto a disposición de la agencia del Ministerio Público, que inició las investigaciones correspondientes para determinar la procedencia de los artículos y establecer posibles responsabilidades.

Las autoridades recordaron que hace apenas cinco días, en revisiones similares realizadas en este mismo centro penitenciario, se aseguraron 11 teléfonos celulares, una memoria USB y diversos chips para dispositivos móviles.

TE PUEDE INTERESAR: Viva Aerobus y Volaris cancelan vuelos por seguridad en aviones A320: estos son los estados afectados

De igual forma, dos días antes de estos recientes hallazgos, elementos de la Policía Estatal Preventiva decomisaron varias dosis de presuntas drogas, además de 14 celulares, 12 cargadores y diversos artículos prohibidos.

Las autoridades penitenciarias señalaron que estos operativos forman parte de una estrategia permanente de revisión y control, con el objetivo de impedir la comisión de delitos desde el interior del penal y preservar la seguridad tanto de las personas privadas de la libertad como del personal que labora en el centro. Con información de El Universal