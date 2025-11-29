Golpe al empleo dispara pobreza laboral en puertos e industrias del país, advierten especialistas

CDMX.- La caída del empleo y las interrupciones en el comercio internacional provocaron un incremento de la pobreza laboral en varias regiones del país, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el análisis de especialistas.

Al evaluar 39 ciudades, el Inegi detectó que 17 registraron un aumento en la población cuyo ingreso laboral resulta insuficiente para adquirir la canasta alimentaria de los integrantes del hogar. A escala nacional, la pobreza laboral apenas descendió de 35.1% a 34.3% entre julio y septiembre, lo que equivale a 44.9 millones de personas en esta condición.

Uno de los casos más relevantes es el puerto de Veracruz, donde la pobreza laboral aumentó 1.7 puntos porcentuales para ubicarse en 36.3%, su nivel más alto en dos años. Esta medición no incorpora aún los efectos de las lluvias de octubre, que provocaron severas pérdidas en los sectores agrícola, ganadero y comercial.

En Tampico, Tamaulipas, la pobreza laboral se incrementó 1.9 puntos porcentuales, para cerrar el trimestre en 34.5%, su mayor registro desde principios de 2024 y su segundo trimestre consecutivo al alza. Ambas ciudades dependen fuertemente del comercio y la actividad industrial vinculada a Estados Unidos.

De acuerdo con José Nabor Cruz Marcelo, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, el menor dinamismo de estas actividades entre julio y septiembre impactó directamente en el empleo local. “Cuando se reduce la actividad portuaria, baja la contratación, disminuyen los ingresos por trabajo y eso dispara la pobreza laboral”, explicó.

Además de Veracruz y Tampico, otras urbes con incrementos relevantes fueron Toluca, con un alza de 3.7 puntos porcentuales; Ciudad Juárez, con 3.2; Durango, con 1.9; Torreón y Tepic, con 1.3 cada una; así como Campeche, Morelia y Guadalajara, con aumentos de 1.1 puntos porcentuales.

En el norte del país, particularmente en Ciudad Juárez, Cruz Marcelo advirtió que las irregularidades del comercio exterior industrial con Estados Unidos han afectado el empleo familiar. En tanto, en Morelia y Guadalajara han impactado los frenos a las actividades de productores de aguacate y limón en Michoacán, lo que debilitó la economía regional.

El especialista alertó que la desaceleración económica y el deterioro del mercado laboral seguirán presionando al alza la pobreza laboral en los últimos meses de 2025, sobre todo ante el posible encarecimiento de la canasta alimentaria, los recortes de personal de diciembre y la definición del aumento al salario mínimo.

Por su parte, el consultor Carlos Ramírez señaló que el débil desempeño del mercado y el menor ritmo de crecimiento salarial provocaron que tanto la pobreza laboral como los ingresos per cápita y la masa salarial retrocedieran respecto a sus niveles mínimos de hace un año, lo que anticipa un cierre de año complejo.

Especialistas coincidieron en que, sin una recuperación sostenida del empleo formal y del ingreso real, la pobreza laboral podría seguir expandiéndose durante el resto de 2025, principalmente en zonas industriales, portuarias y de comercio exterior. Con información de El Universal