Muertes de niños por vacunas COVID: la FDA admite vínculo probable

Noticias
/ 29 noviembre 2025
    Muertes de niños por vacunas COVID: la FDA admite vínculo probable
    El debate reavivado por este memorando podría tener implicaciones profundas en la política de vacunación. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

Un memorando interno atribuye al menos diez fallecimientos infantiles a vacunas contra COVID-19, lo que reactiva el debate sobre su seguridad

CDMX.- Un memorando interno de la FDA sugiere que al menos diez muertes infantiles podrían estar relacionadas con vacunas contra COVID-19, según datos revisados entre 2021 y 2024.

El documento, firmado por el director médico y científico de la agencia, Vinay Prasad, detalla un análisis preliminar de 96 casos de fallecimientos reportados tras vacunación, de los cuales al menos diez fueron considerados con “atribución probable de la vacuna”, específicamente por inflamación cardíaca (miocarditis).

TE PUEDE INTERESAR: México y Estados Unidos cierran filas contra el crimen organizado y blindan frontera con cooperación militar

Según la FDA, se trata de una “profunda revelación”, ya que marcaría la primera vez que la institución reconoce públicamente una posible relación entre vacunas COVID-19 y muertes infantiles.

El memorando no informa detalles clave como las edades concretas de los menores, su estado de salud previo o los laboratorios fabricantes de las vacunas implicadas, lo que ha generado dudas sobre la solidez de los datos.

TE PUEDE INTERESAR: Industriales presionan por una Fiscal fuerte: Concamin fija agenda contra robo, extorsión y contrabando

Ante este hallazgo, la FDA planea implementar una revisión exhaustiva de sus protocolos de aprobación de vacunas y reforzar la supervisión de seguridad, lo que podría derivar en nuevos lineamientos para vacunas contra COVID-19, influenza y otros inmunizantes respiratorios.

Sin embargo —y como ha señalado la comunidad científica— estas conclusiones aún no han sido publicadas en una revista médica revisada por pares, lo que implica que los hallazgos permanecen como declaraciones preliminares.

TE PUEDE INTERESAR: Buscan a jefe de escoltas de Manzo por homicidio por omisión, informa Fiscalía de Michoacán

Organismos globales de salud han advertido que los reportes aislados de eventos adversos —como los almacenados en sistemas de vigilancia de vacunas— no constituyen evidencia firme de causalidad, y requieren estudios detallados para establecer vínculos definitivos.

El debate reavivado por este memorando podría tener implicaciones profundas en la política de vacunación, la confianza pública en los programas de inmunización y en la vigilancia de la seguridad de las vacunas a mediano y largo plazo. Con información de Excélsior

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

