Muertes de niños por vacunas COVID: la FDA admite vínculo probable

CDMX.- Un memorando interno de la FDA sugiere que al menos diez muertes infantiles podrían estar relacionadas con vacunas contra COVID-19, según datos revisados entre 2021 y 2024.

El documento, firmado por el director médico y científico de la agencia, Vinay Prasad, detalla un análisis preliminar de 96 casos de fallecimientos reportados tras vacunación, de los cuales al menos diez fueron considerados con “atribución probable de la vacuna”, específicamente por inflamación cardíaca (miocarditis).

Según la FDA, se trata de una “profunda revelación”, ya que marcaría la primera vez que la institución reconoce públicamente una posible relación entre vacunas COVID-19 y muertes infantiles.

El memorando no informa detalles clave como las edades concretas de los menores, su estado de salud previo o los laboratorios fabricantes de las vacunas implicadas, lo que ha generado dudas sobre la solidez de los datos.

Ante este hallazgo, la FDA planea implementar una revisión exhaustiva de sus protocolos de aprobación de vacunas y reforzar la supervisión de seguridad, lo que podría derivar en nuevos lineamientos para vacunas contra COVID-19, influenza y otros inmunizantes respiratorios.

Sin embargo —y como ha señalado la comunidad científica— estas conclusiones aún no han sido publicadas en una revista médica revisada por pares, lo que implica que los hallazgos permanecen como declaraciones preliminares.

Organismos globales de salud han advertido que los reportes aislados de eventos adversos —como los almacenados en sistemas de vigilancia de vacunas— no constituyen evidencia firme de causalidad, y requieren estudios detallados para establecer vínculos definitivos.

El debate reavivado por este memorando podría tener implicaciones profundas en la política de vacunación, la confianza pública en los programas de inmunización y en la vigilancia de la seguridad de las vacunas a mediano y largo plazo. Con información de Excélsior