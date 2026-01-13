‘Golpes mediáticos’: Sheinbaum anuncia ajustes y regulación

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a garantizar el derecho de las audiencias y adelantó que “ya viene un proceso” para asegurar el derecho a la información, como parte de los cambios legales recientes en la materia.

Durante su conferencia matutina de este martes 13 de enero en Palacio Nacional, la mandataria acusó que algunos medios recurren a “golpes mediáticos”, aunque rechazó que su gobierno incurra en prácticas del pasado contra empresas de comunicación.

Sheinbaum recordó que la ley ya fue modificada para fortalecer el derecho a las audiencias y que el acceso a la información tiene carácter constitucional. En ese contexto, afirmó que en los próximos meses deberán existir mecanismos para que cualquier persona pueda inconformarse cuando considere que no está recibiendo información adecuada.

“Se tiene que garantizar el derecho a las audiencias (...) ya viene un proceso en donde, en unos meses, tienen que tener todas las garantías para que cualquier ciudadano o ciudadana pueda decir: ‘no me estás informando adecuadamente’”, expresó la Presidenta.

En otro tema, Sheinbaum alertó sobre los fraudes generados con inteligencia artificial, al señalar que algunos contenidos falsos resultan cada vez más difíciles de distinguir de los reales, lo que representa un riesgo para el derecho a la información.

Mencionó casos detectados en redes sociales como TikTok, donde circulan videos de supuestos integrantes de las Fuerzas Armadas que llaman a atacar al narcotráfico, así como grabaciones manipuladas en las que se utiliza su imagen o voz para promover inversiones falsas, como en Petróleos Mexicanos.

La mandataria consideró que este fenómeno debe abrir un debate público sobre cómo regular el uso de la inteligencia artificial para que las personas puedan identificar cuando un contenido es falso o ha sido generado de manera artificial, aunque reconoció que la regulación presenta retos técnicos y legales.

“Tiene que regularse mejor para garantizar que la gente sepa que es una información falsa”, dijo, al subrayar que el tema del acceso a la información y los fraudes digitales requiere un análisis cuidadoso. Con información de El Universal