‘Jueces sin rostro’ para enfrentar al narco: la nueva apuesta del gobierno federal

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que, como parte de las medidas para salvaguardar la integridad de juzgadores que atienden casos de alto impacto, se contará con la figura de los “jueces sin rostro” en procesos relacionados con delincuencia organizada.

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, la mandataria explicó que este mecanismo busca proteger la vida de jueces y juezas, quienes por la naturaleza de sus resoluciones se encuentran frecuentemente en riesgo.

“Son temas en los que están involucradas personas de la delincuencia organizada y que, por sus decisiones, muchas veces ponen en riesgo a jueces y juezas”, sostuvo.

Sheinbaum detalló que la figura implica que no se haga pública la identidad del juzgador que emite la sentencia, con el objetivo de evitar represalias directas. “Que no se conozcan sus nombres, de quién realiza una sentencia”, precisó.

Indicó que esta modalidad se aplicará en juicios de extradición y en otros procesos vinculados al crimen organizado, donde el nivel de amenaza es mayor para quienes imparten justicia.

“Al permitir este mecanismo se da la posibilidad de proteger la vida de las personas juzgadoras, sin afectar el proceso judicial”, afirmó la titular del Ejecutivo.

No obstante, la presidenta subrayó que la medida deberá aplicarse con estrictos controles y transparencia, para evitar que sea utilizada de manera indebida en otros asuntos.

“Por supuesto tiene que hacerse con toda pulcritud para que no se use para otros temas. En realidad tiene que ver con algunos juicios particulares relacionados con delincuencia organizada”, puntualizó. Con información de El Universal