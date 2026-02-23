‘Hay que aumentar innovación y contenido nacional’: Ebrard anuncia InnovaFest 2026 y meta de participación

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 23 febrero 2026
    ‘Hay que aumentar innovación y contenido nacional’: Ebrard anuncia InnovaFest 2026 y meta de participación
    Ebrard señaló que una de las tareas centrales es aumentar la innovación y el contenido nacional “en todo lo que hagamos”. ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

COMPARTIR

TEMAS


Economía

Localizaciones


CDMX

Personajes


Marcelo Ebrard

Organizaciones


Secretaría De Economía

El planteamiento apunta a elevar innovación y contenido nacional en plena conversación comercial con socios externos

CDMX.- El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, afirmó que México debe incrementar su capacidad de innovación y el contenido nacional en las actividades productivas para elevar el valor de la economía, al encabezar el lanzamiento de la Plataforma InnovaFest 2026.

Durante el acto, sostuvo que la innovación es “la única manera” de aumentar el valor económico y planteó como objetivo inmediato fortalecer la capacidad del país para generar valor en lo que produce.

TE PUEDE INTERESAR: Confirman fuga de 23 reos de penal de Vallarta luego de operativo contra ‘El Mencho’

En el contexto de la relación con socios comerciales, Ebrard señaló que una de las tareas centrales es aumentar la innovación y el contenido nacional “en todo lo que hagamos”, como parte de una estrategia para mejorar el desempeño productivo.

El funcionario reportó que en la edición anterior del encuentro se registró un crecimiento de más de 30% en el número de patentes, con base en datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y que la participación pasó de menos de 200 personas en años previos a 3 mil 700 en 2025; para este año, indicó, la meta es multiplicar por cinco esa cifra.

TE PUEDE INTERESAR: Narcobloqueos dejan varados a transportistas y pasajeros en límites de Michoacán y Guanajuato

Detalló que la edición 2026 tendrá sedes regionales en Monterrey el 2 de mayo, Querétaro el 1 de agosto, Guadalajara el 5 de septiembre, Mérida el 7 de noviembre y Morelos el 5 de diciembre, cuando se realizará la premiación nacional, con el planteamiento de respaldar iniciativas que agreguen valor a la economía, más allá de entregar reconocimientos.

Ebrard explicó que la convocatoria estará abierta a empresas de cualquier tamaño y a personas emprendedoras, siempre que sus proyectos tengan impacto económico, y diferenció ciencia, tecnología e innovación al sostener que esta última implica generar valor y traducir conocimientos en actividades con presencia en el mercado.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Ley Therian’ busca proteger a quienes se identifican como animales

Añadió que la Secretaría buscará vincular a los participantes con fondos de inversión públicos y privados, entre ellos Nacional Financiera y el Fondo de Fondos, para ampliar opciones de capital de riesgo; también precisó que los recursos de los premios son administrados por un fideicomiso privado y que existe transparencia en su manejo.

Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Medina Mora, señaló que la innovación es fuente de ventaja competitiva y puede reflejarse en productos, procesos o modelos de negocio, mientras que Ebrard sostuvo que, con trabajo conjunto entre sector público y privado, el ecosistema puede crecer con mayor rapidez. Con información de La Jornada

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Economía

Localizaciones


CDMX

Personajes


Marcelo Ebrard

Organizaciones


Secretaría De Economía

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

Selección de los editores
El secretario de Seguridad informó que el operativo en Jalisco dejó 34 presuntos delincuentes y 25 elementos federales fallecidos, además de múltiples agresiones y bloqueos tras la detención del líder criminal.

García Harfuch confirma 34 delincuentes del CJNG muertos y 25 elementos de la GN fallecidos en operativo contra ‘El Mencho’
Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mecho’, quien fuera el líder del CJNG, fue abatido durante el domingo 22 de febrero por fuerzas armadas mexicanas. Hecho que generó fake news.

Fake News e imágenes falsas con IA surgen en México, tras la muerte de ‘El Mencho’
FGR confirma identificación genética de “El Mencho” tras operativo en Tapalpa, Jalisco

FGR confirma identificación genética de “El Mencho” tras operativo en Tapalpa, Jalisco
La intervención del empresario ocurrió en medio de reportes de incidentes posteriores al abatimiento de “El Mencho”.

Musk lanza acusación contra Sheinbaum por presunta presión de cárteles y abre disputa pública
El 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco, elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa) realizaron un operativo para detener a Nemesio Oseguera, alias ‘El Mencho’.

ONU respalda a México por ola violenta tras muerte de ‘El Mencho’; Buró Contraterrorismo celebra ‘exitosa operación’
Varios congresistas y senadores demócratas estaría pensando boicotear el discurso sobre el estado de la Unión que el presidente estadounidense, Donald Trump, dará en el Congreso de Estados Unidos.

Planean los demócratas boicotear el discurso de Trump sobre el estado de la Unión

44 embarcaciones destruidas y un aproximado de 150 muertes por los Estados Unidos

44 embarcaciones destruidas y un aproximado de 150 muertes por los Estados Unidos

Nueva York queda sepultada bajo una capa de nieve de más de medio metro de altura mientras miles de vuelos han sido suspendidos.

Tormenta invernal trastorna causa miles de vuelos cancelados en EU