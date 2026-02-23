‘Hay que aumentar innovación y contenido nacional’: Ebrard anuncia InnovaFest 2026 y meta de participación

CDMX.- El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, afirmó que México debe incrementar su capacidad de innovación y el contenido nacional en las actividades productivas para elevar el valor de la economía, al encabezar el lanzamiento de la Plataforma InnovaFest 2026.

Durante el acto, sostuvo que la innovación es “la única manera” de aumentar el valor económico y planteó como objetivo inmediato fortalecer la capacidad del país para generar valor en lo que produce.

En el contexto de la relación con socios comerciales, Ebrard señaló que una de las tareas centrales es aumentar la innovación y el contenido nacional “en todo lo que hagamos”, como parte de una estrategia para mejorar el desempeño productivo.

El funcionario reportó que en la edición anterior del encuentro se registró un crecimiento de más de 30% en el número de patentes, con base en datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y que la participación pasó de menos de 200 personas en años previos a 3 mil 700 en 2025; para este año, indicó, la meta es multiplicar por cinco esa cifra.

Detalló que la edición 2026 tendrá sedes regionales en Monterrey el 2 de mayo, Querétaro el 1 de agosto, Guadalajara el 5 de septiembre, Mérida el 7 de noviembre y Morelos el 5 de diciembre, cuando se realizará la premiación nacional, con el planteamiento de respaldar iniciativas que agreguen valor a la economía, más allá de entregar reconocimientos.

Ebrard explicó que la convocatoria estará abierta a empresas de cualquier tamaño y a personas emprendedoras, siempre que sus proyectos tengan impacto económico, y diferenció ciencia, tecnología e innovación al sostener que esta última implica generar valor y traducir conocimientos en actividades con presencia en el mercado.

Añadió que la Secretaría buscará vincular a los participantes con fondos de inversión públicos y privados, entre ellos Nacional Financiera y el Fondo de Fondos, para ampliar opciones de capital de riesgo; también precisó que los recursos de los premios son administrados por un fideicomiso privado y que existe transparencia en su manejo.