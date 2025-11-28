Industriales presionan en San Lázaro por Ley de Extorsión, economía circular y reforma hídrica

/ 28 noviembre 2025
    Industriales presionan en San Lázaro por Ley de Extorsión, economía circular y reforma hídrica
    Se discutieron aspectos relacionados con la reforma a la Ley de Aguas Nacionales y la eventual nueva Ley General de Aguas. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
Carlos M.M.

Dirigentes industriales expusieron al Poder Legislativo sus prioridades en materia de seguridad, sostenibilidad y certidumbre jurídica para invertir

CDMX.- Representantes del sector industrial sostuvieron una reunión con la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, en la que se abrió un espacio de diálogo para intercambiar puntos de vista sobre iniciativas que impactan directamente en la competitividad, la seguridad y el desarrollo productivo del país.

El encuentro congregó a integrantes de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), particularmente de la Comisión de Enlace Legislativo y Asuntos Públicos con América del Norte, encabezada por su presidente, Carlos Garza Galán.

Durante la sesión se abordó la Ley General de Extorsión, la cual fue considerada por el empresariado como un paso relevante para enfrentar el cobro de piso que afecta a múltiples sectores productivos. Los industriales subrayaron que la persecución de este delito de oficio, así como la protección de denunciantes, contribuirán a fortalecer el estado de derecho y a dar mayor certidumbre a la actividad económica.

En la reunión también participaron otros representantes de la Concamin, entre ellos Miguel Ángel Quintanilla, presidente de la Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana; Christopher Ávila Mier, vicepresidente de la Comisión de Enlace Legislativo; así como María José Flores, de la Comisión de Economía Circular.

Otro de los temas centrales fue la propuesta de Ley de Economía Circular, en la que los industriales refrendaron su compromiso de transitar hacia modelos productivos más sostenibles y eficientes, incorporando esquemas que impulsen la competitividad con responsabilidad ambiental.

Los representantes señalaron que esta iniciativa permitirá ordenar los esfuerzos existentes y otorgar certeza jurídica a las acciones que ya se realizan en favor de la circularidad en México, particularmente en procesos de reciclaje, aprovechamiento de residuos y uso eficiente de recursos.

Asimismo, se discutieron aspectos relacionados con la reforma a la Ley de Aguas Nacionales y la eventual nueva Ley General de Aguas, con el objetivo de establecer un sistema de concesiones transparente que genere confianza entre los distintos sectores productivos.

La Concamin recordó que las industrias que representa aportan alrededor del 40% del Producto Interno Bruto y generan 52% de los empleos formales en el país, por lo que reiteró su disposición para colaborar en los procesos legislativos y asegurar que las reformas se implementen de manera efectiva.

Al cierre del encuentro, tanto la iniciativa privada como los legisladores coincidieron en que el diálogo institucional es la vía para construir acuerdos que beneficien a los mexicanos, privilegiando la cooperación frente a los retos económicos, sociales y de seguridad que enfrenta el país. Con información de El Universal

