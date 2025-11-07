INE advierte: voto por internet en México aún no es seguro ni auditable

“El estándar de exigencia debe ser mayor al del voto tradicional. Cualquier sistema tendría que resistir el escrutinio público, auditorías independientes y pruebas de esfuerzo rigurosas antes de pensar en un despliegue operativo”, afirmó.

El consejero Martín Faz Mora destacó que el debate debe centrarse en tres principios: seguridad, secrecía y auditabilidad. Advirtió que si alguno de estos elementos falla , no es posible garantizar la legitimidad del proceso.

CDMX.- La implementación del voto por internet en México deberá esperar hasta contar con condiciones plenas de seguridad digital, auditoría técnica y protección de la secrecía del sufragio, coincidieron consejeros del Instituto Nacional Electoral ( INE ) y especialistas durante la mesa de análisis “Implementación de Voto por Internet en México”.

Faz Mora propuso avanzar de forma gradual, iniciando con proyectos piloto en sectores con dificultades para ejercer su voto, como personas en el extranjero o con movilidad reducida. También alertó sobre la brecha digital que persiste entre regiones del país, lo que impediría aplicar el sistema de forma obligatoria o universal.

Por su parte, la consejera Carla Humphrey Jordan subrayó que la discusión no solo debe considerar los costos operativos, sino también el impacto ambiental de los comicios tradicionales. Recordó que en la reciente elección judicial se imprimieron más de 600 millones de boletas, lo que evidencia la necesidad de modernizar procesos.

“Es una modernidad a la que no hay que temerle ni descalificarla a priori. Puede generar ahorros significativos y sostenibilidad, siempre que se aborde con responsabilidad”, expuso.

Desde la sociedad civil, Vladimir Chorny, investigador de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), advirtió que los sistemas electrónicos presentan vulnerabilidades que podrían comprometer la libertad y la secrecía del voto.

“Con el estado actual de la tecnología, al menos durante la próxima década, un sistema de voto en línea para toda la población implicaría colapsar la secrecía del voto”, señaló.

En la misma línea, Gina Gallegos, investigadora del Centro de Investigación en Computación del IPN, planteó que cualquier sistema debe garantizar confidencialidad, autenticación, anonimato y privacidad, pues el reto no es solo tecnológico sino también institucional.

Los participantes coincidieron en que el voto por internet podría convertirse en una herramienta viable en el futuro, pero insistieron en que su implementación debe sustentarse en protocolos auditables, sistemas abiertos y una legislación robusta que asegure transparencia y confianza pública. Con información de El Universal