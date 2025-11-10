INE arranca licitación para nuevas credenciales de elector: se busca transparencia total

CDMX.- El Instituto Nacional Electoral (INE) inició el procedimiento de licitación pública internacional para la producción de las credenciales para votar correspondientes al periodo 2026-2031, con el objetivo de garantizar un proceso competitivo, transparente y con estándares técnicos de alto nivel.

El pasado 7 de noviembre se realizó la Junta de Aclaraciones, donde los licitantes interesados sostuvieron un intercambio técnico con las áreas responsables del proyecto para resolver dudas y establecer condiciones equitativas.

TE PUEDE INTERESAR: CDMX no quiere que los vecinos se enteren por redes: ‘nos toca informarles primero’

El organismo informó que la sesión fue grabada en su totalidad y estará disponible para consulta pública, con el fin de que la ciudadanía conozca el desarrollo y las etapas que aseguran la imparcialidad del proceso.

La reunión contó con la participación de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE), la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA) y el Órgano Interno de Control (OIC), instancias que verificaron el cumplimiento de los procedimientos administrativos y técnicos.

TE PUEDE INTERESAR: Ejército y Guardia Nacional toman Michoacán: inicia el Plan por la Paz y la Justicia

El INE señaló que el próximo 13 de noviembre se llevará a cabo la presentación y apertura de proposiciones, mientras que el acta de fallo se emitirá el 3 de diciembre de este año.

Con este proceso, el instituto busca garantizar la continuidad y calidad del servicio de expedición de credenciales para votar, documento clave en la identificación ciudadana y el ejercicio de los derechos políticos. Con información de El Universal