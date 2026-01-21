INE desmiente ‘validación’ de iniciativa electoral; dice que su papel fue técnico y de firmas

Noticias
/ 21 enero 2026
    INE desmiente ‘validación’ de iniciativa electoral; dice que su papel fue técnico y de firmas
    Señaló que su intervención en el trámite de iniciativas ciudadanas se limita a verificar el cumplimiento de requisitos formales establecidos en la ley. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

Reforma Electoral

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


INE

La iniciativa ciudadana ya llegó a San Lázaro, pero el árbitro electoral salió a precisar qué hace cuando certifica el respaldo en firmas

CDMX.- El Instituto Nacional Electoral (INE) difundió una ficha informativa para precisar que no “validó” la iniciativa ciudadana de reforma electoral presentada por la asociación “Salvemos México” ante la Cámara de Diputados, como afirmó el lunes la presidenta de San Lázaro, Kenia López Rabadán.

El INE señaló que su intervención en el trámite de iniciativas ciudadanas se limita a verificar el cumplimiento de requisitos formales establecidos en la ley, en particular la acreditación del número de firmas necesarias que respaldan estos mecanismos de participación.

De acuerdo con el Instituto, ese procedimiento no incluye evaluación, aval o pronunciamiento sobre el contenido de las iniciativas, sino únicamente la certificación del apoyo ciudadano conforme a los parámetros legales.

Este lunes, Kenia López Rabadán sostuvo que “el INE validó esta propuesta”, al afirmar que se recibieron 136 mil 875 registros, equivalentes al 0.13% de la Lista Nominal de Electores, porcentaje previsto en la legislación.

En su aclaración, el INE recordó que, con base en el artículo 71, fracción IV, de la Constitución, los ciudadanos pueden presentar iniciativas de ley o de reforma constitucional si reúnen el respaldo de al menos 0.13% de la Lista Nominal.

El Instituto subrayó que la Carta Magna no le asigna atribución para revisar o calificar el contenido de las propuestas, sino exclusivamente verificar el porcentaje de firmas exigido y la validez de los apoyos, actuando como autoridad técnica y certificadora del proceso de captación y verificación.

“El INE no analiza, avala ni rechaza el fondo, mérito, constitucionalidad o viabilidad política de las iniciativas ciudadanas”, indicó, al precisar que esa función corresponde al Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados y, en su caso, del Senado, como parte del proceso legislativo ordinario.

Con la precisión, el Instituto delimitó el alcance de su participación en este tipo de trámites y reiteró que la discusión sobre el contenido de la iniciativa corresponde a las instancias legislativas. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

