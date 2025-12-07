Ajustan estrategia de seguridad de EU

El Gobierno de Donald Trump redefinió su estrategia de seguridad nacional, marcando un giro radical hacia una doctrina “America First 2.0”, basada en soberanía, poder militar, autosuficiencia económica, reconfiguración de alianzas internacionales, predominio estadounidense en América Latina y lucha contra las “migraciones masivas”.

El documento, titulado “Estrategia Nacional de Seguridad”, sostiene que EU está entrando a una nueva etapa de paz mediante fuerza, reindustrialización y redefinición de su papel global.

Uno de los elementos principales es el denominado “Corolario Trump” de la doctrina Monroe de 1823, según el cual América Latina debe estar fuera del alcance de potencias extranjeras, ya sea europeas o asiáticas.

Afirma que Trump propone revivir la Doctrina Monroe del siglo 19, cuando Estados Unidos consolidó su hegemonía frente a las potencias europeas en el Continente Americano, al que consideraba su “patio trasero”.

Sobre la aplicación del “Corolario Trump”, EU buscaría acceso a recursos y ubicaciones estratégicas en América Latina, y se aseguraría de que los países sean “razonablemente estables y bien gobernados para prevenir y desalentar la migración masiva” hacia su territorio.

La estrategia también menciona que Washington “negará a competidores de fuera del hemisferio la capacidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes, o de poseer o controlar activos vitales”, una clara referencia a China.

Washington quiere además poner fin a las migraciones masivas en el mundo y hacer del control de las fronteras “el elemento principal de la seguridad”.

“Debemos proteger a nuestro país contra las invasiones, no sólo contra las migraciones descontroladas, sino también contra las amenazas transfronterizas como el terrorismo, las drogas, el espionaje y la trata de personas”, plantea.

En cuanto a Europa, el texto respalda la idea de que el continente enfrenta una desaparición de su “civilización”, una visión promovida por grupos de extrema derecha en el Viejo Continente.

Los principales problemas allí son las acciones de la Unión Europa y “otros organismos trasnacionales que socavan la libertad política y la soberanía, las políticas migratorias que están transformando el continente”, según la Administración Trump.

Después de décadas en las que EU ha puesto el foco en el ascenso de China, la estrategia describe al gigante asiático como un competidor, pero se centra principalmente en la economía.

METAS

La nueva Estrategia de Seguridad Nacional marca un giro en las prioridades del segundo mandato de Donald Trump:

EN LO INTERNO

- Proteger soberanía, territorio y población.

- Control migratorio total.

- Reindustrialización masiva y dominio energético (petróleo, gas, carbón, nuclear).

- Política pro-trabajador americano.

- Aplicación estratégica de aranceles, reshoring y nuevas tecnologías para producir en EU.

HACIA EL MUNDO

- En AL, consolidar hegemonía y que los países sean “razonablemente estables y bien gobernados para prevenir y desalentar la migración masiva” hacia su territorio.

- Estabilidad en el Hemisferio Occidental bajo una “Trump Corollary to the Monroe Doctrine”.

- Un Indo-Pacífico libre.

- Reformula su relación económica con China.

- Una Europa estable, culturalmente revitalizada y militarmente responsable.

- Un Medio Oriente sin hegemonías regionales.