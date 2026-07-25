China ha salido bien parada de la guerra comercial de Trump

PEKÍN- Los gravámenes que el presidente Trump impuso a los bienes chinos el viernes fueron de tan solo el 12.5 por ciento, pese a sus amenazas de hace un año de imponer aranceles de hasta 145 por ciento. La respuesta de China a la nueva ronda de aranceles del presidente Donald Trump fue moderada. Pekín emitió un comunicado de protesta, pero a diferencia de las pasadas rondas de represalias mutuas, no lanzó un contrataque.

China tiene motivos para mantener un perfil bajo. Hasta ahora ha salido de la guerra comercial con Estados Unidos en una mejor posición. Hace un año, el presidente Trump amenazó con imponer aranceles a los productos chinos de hasta un 145 por ciento. Los gravámenes que el mandatario impuso a los bienes chinos el viernes fueron de tan solo el 12.5 por ciento. Si se toman en cuenta los aranceles anteriores, incluidos los de la primera presidencia de Trump, el arancel promedio ponderado general sobre los productos chinos es ahora del 23.1 por ciento, más bajo que el de Brasil o Canadá. Los funcionarios chinos también confían en que los aranceles no aumentarán mucho más, tras haber asegurado una garantía de tregua por parte de los negociadores comerciales estadounidenses. Ese acuerdo, que los expertos en comercio han situado en un tope de alrededor del 20 por ciento, fue posteriormente sellado con un apretón de manos entre el máximo líder de China, Xi Jinping, y Trump en octubre pasado.

Los nuevos aranceles tendrán “un impacto limitado en China en la actualidad”, según los analistas de Guojin Securities, una firma financiera en Chengdu, China, quienes calcularon la nueva tasa arancelaria general. La tasa anterior era del 21.9 por ciento. Los aranceles impuestos a China forman parte del esfuerzo más amplio de Trump para transformar el comercio mundial. El viernes, el gobierno les impuso aranceles a más de 80 socios comerciales por afirmaciones de que no aprobaron o no hicieron cumplir las leyes que prohíben el trabajo forzado. Los nuevos aranceles, que oscilaron entre el 10 por ciento y el 12.5 por ciento, remplazaron un arancel mundial del 10 por ciento al expirar este.

La Casa Blanca emitió los aranceles bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, la cual permite al presidente imponer aranceles a países extranjeros que incurran en prácticas comerciales irrazonables o discriminatorias. Se esperan más aranceles en las próximas semanas, tras una propuesta del gobierno para contrarrestar lo que la Casa Blanca califica como prácticas injustas en los sectores manufactureros de varios países, incluida China.