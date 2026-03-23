Demócratas cambian de rumbo y ahora favorecen recortes de impuestos a trabajadores

Con las preocupaciones de los votantes de Estados Unidos sobre el costo de vida sin señales de disminuir, algunos demócratas están redescubriendo una táctica tradicionalmente republicana para volver a poner dinero en los bolsillos de la gente: recortar impuestos. El senador Chris Van Hollen, de Maryland, propone poner fin en la práctica al impuesto federal sobre la renta para las personas que ganan 46 mil dólares o menos al año y reducirlo para quienes ganan hasta unos 60 mil dólares más que esa cantidad. El senador Cory Booker, de Nueva Jersey, quiere garantizar que los hogares no paguen impuesto sobre la renta por los primeros 75 mil dólares de ingresos.

Pero los planes también podrían socavar otros objetivos de los demócratas, al retirar grandes montos de dinero que podrían cubrir el costo de revertir los recortes de impuestos para los ricos o de restablecer fondos para Medicaid. También limitarían el financiamiento para nuevas iniciativas que los demócratas inevitablemente prometen en la campaña. Booker rechazó las comparaciones con Trump y afirmó que respondía a votantes que quieren “que alguien empiece a luchar por ellos de una manera más grande, más audaz y más ambiciosa”. Las propuestas de recortes de impuestos también están apareciendo en contiendas estatales. La exalcaldesa de Atlanta Keisha Lance Bottoms dice que eximiría a los maestros de escuelas públicas del impuesto estatal sobre la renta mientras se postula para gobernadora de Georgia. La representante Katie Porter, que se postula para gobernadora de California, dice que las familias que ganen menos de 100 mil dólares no deberían pagar impuesto estatal sobre la renta. Señaló que los demócratas durante mucho tiempo han adoptado un enfoque demasiado complicado para elaborar políticas. Mencionó la Ley de Reducción de la Inflación del presidente Joe Biden, que incluía un crédito para quienes ganan menos del 150% del ingreso medio en su zona. Porter comentó: “Ni siquiera sé cuál es el 150% del ingreso medio en mi zona”. “Me gusta más esta propuesta que una compleja maraña de reducciones porque es más directa”, manifestó Porter. “Esta es una conversación que creo que los demócratas deberían haber liderado durante la última década”. “ASEGURARSE DE QUE TODA ES AGENTE SE BENEFICIE” En la elección presidencial de 2024, el tema fue en gran medida dominado por Trump. Sus ideas fueron duramente criticadas por expertos fiscales por ineficientes y derrochadoras, pero conectaron con los votantes. Van Hollen recordó a peluqueros en su barbería local hablando con entusiasmo de sus futuros ahorros con el “cero impuestos sobre las propinas” de Trump, que pasó a formar parte del proyecto de presupuesto republicano del año pasado, el cual incluyó amplios recortes de impuestos --que beneficiaron principalmente a los ricos-- y profundos recortes a Medicaid. “Lo que hace nuestro proyecto es asegurarse de que toda esa gente se beneficie”, afirmó Van Hollen.

Incluso con sus más recientes propuestas de reducción de impuestos, los demócratas siguen manteniendo su llamado a aumentar los gravámenes a los ultrarricos. Van Hollen impondría un recargo por cada dólar de ingresos por encima de 1 millón de dólares, lo que pagaría los recortes de impuestos para los ingresos más bajos. Booker elevaría la tasa corporativa a nivel nacional, y Porter haría lo mismo en California. La propuesta de Booker, sin embargo, aún generaría un déficit considerable de alrededor de 7 billones de dólares, según el Yale Budget Lab, aunque Booker dijo que el estudio subestima el dinero que podría ahorrar al poner fin a “esquemas de evasión fiscal” de los ricos. LOS AHORROS FISCALES “NO SON IMPRESIONANTES” Los recortes de impuestos dirigidos a un grupo más abajo en la escala de ingresos con frecuencia terminan beneficiando a los de arriba. Ese ha sido el núcleo de la crítica demócrata a los recortes de impuestos republicanos, que por lo general ahorran pequeñas cantidades de dinero a la clase trabajadora y sumas mayores a los más acomodados porque ya pagan más impuestos. Por ejemplo, Booker aumentaría la deducción estándar de 31 mil 500 dólares para parejas casadas a 75 mil dólares, lo que eliminaría impuestos para familias de clase trabajadora, pero daría su mayor beneficio a quienes están más arriba en la escala de ingresos. El Yale Budget Lab encontró que la propuesta de Booker haría que quienes ganan hasta el percentil 80 de ingresos —aproximadamente 106 mil dólares al año para una persona— ahorren el 5.3% de sus impuestos, una proporción ligeramente mayor que la de quienes están en el percentil 20-40 de ingresos. Todos, hasta el 1% más alto, ahorrarían algo de dinero. Los recortes de Van Hollen se reducirían a medida que se asciende en la escala de ingresos, pero el Yale Budget Lab encontró que aun así solo reducirían el ingreso gravable del 20% más alto en alrededor de un 2%, y el mayor impacto —una caída de alrededor del 12%— recaería en el 1% más alto. Como los estadounidenses de menores ingresos y algunos de ingresos medios ya pagan muy poco en impuestos, los ahorros para el extremo superior de la clase media —hasta quienes ganan cifras altas de seis dígitos bajo la propuesta de Booker— serán mayores, según analistas. “Las rebajas que la gente de ingresos medios está obteniendo de estas propuestas no son impresionantes”, dijo Vanessa Williamson, del Tax Policy Center. EL PARTIDO DEMÓCRATA HOY ENTRE LA CLASE ACOMODADA La decisión de los demócratas de apuntar a los ultrarricos mientras en gran medida excluyen a la clase media alta se produce cuando la demografía del partido se ha vuelto más acomodada, con mayor apoyo entre urbanos con educación que no son multimillonarios, pero ganan más que la mayoría de los estadounidenses.

“El enfoque demócrata es diferente a cualquier cosa del pasado, en el sentido de que intenta separar a los más ricos de entre personas que también son ricas”, explicó Alan Cole, economista de la conservadora Tax Foundation en Washington, D.C. “Las prioridades demócratas reflejan su coalición”. Chuck Marr, vicepresidente del liberal Center on Budget Priorities and Policies, señaló que los demócratas necesitarán desesperadamente ingresos para revertir los recortes de Trump. “Revertir eso cuesta mucho dinero”, indicó. Los déficits, ya altos tras la pandemia de COVID-19, se han disparado en el segundo mandato de Trump, lo que ha ayudado a mantener elevadas las tasas de interés, agravando las quejas de los votantes sobre el costo de vida. Marr temía que las propuestas terminen beneficiando a contribuyentes más acomodados de lo que se anuncia: “Simplemente no creo que la ejecución funcione tan bien como la intención”, dice. Los políticos demócratas, sin embargo, están entusiasmados. La legislación de Van Hollen sumó 19 copatrocinadores entre senadores demócratas, además de los dos independientes que se alinean con el partido. También ha sido respaldada por importantes organizaciones laborales, incluida la AFL-CIO, cuya presidenta, Liz Shuler, contrastó la legislación con esfuerzos demócratas anteriores para ayudar a los trabajadores. “Necesitamos ideas que sean tan claras y simples como las demandas que los trabajadores nos han planteado”, dijo Shuler en una conferencia de prensa a principios de este mes al presentar el proyecto de ley. “Así es como restauramos la confianza: dándole a la gente un alivio real”. Porter argumentó que su partido necesita cambiar la forma en que piensa sobre los impuestos, aludiendo a las preocupaciones de que California está perdiendo residentes hacia estados más conservadores como Texas. “Los demócratas necesitan reconocer que los impuestos son una herramienta, sí, para financiar programas que ayuden a la gente”, dijo, “pero también son un motor del encarecimiento del costo de vida”.

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