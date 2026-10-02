$!Estas son las razones por las que no todos los pacientes con cáncer reciben el tratamiento adecuado a tiempo

Una abrumadora sensación de fatiga estaba arruinando el viaje de esquí de John Ebers con su familia. “Miré a mi esposa”, recordó, “y le dije: ‘Vaya, necesito ponerme en mejor forma’”. Menos de cuatro semanas después, Ebers, un apicultor comercial de 46 años, se enteró de que el problema era algo mucho más grave que su condición física: un tumor había atravesado la pared de su colon y se había diseminado a sus ganglios linfáticos. Tenía cáncer colorrectal en etapa 3.

Para recibir tratamiento, Ebers concertó una cita con un oncólogo local en los Centros de Cáncer y Hematología de Grand Rapids, Míchigan. Le recetaron quimioterapia, que —como señaló un representante del consultorio en un correo electrónico— es el tratamiento estándar, aunque a menudo resulta debilitante. Para Ebers, la quimioterapia era casi imposible de tolerar. Lo que no le habían dicho era que existía otra opción de tratamiento disponible para él: una que comenzaba con la secuenciación del perfil genético del cáncer. Las pruebas genéticas, según Christopher Lieu, del Centro Oncológico Anschutz de la Universidad de Colorado, podrían haber revelado si existían medicamentos capaces de atacar con precisión el cáncer de Ebers. Los medicamentos dirigidos son especialmente importantes para los pacientes que no desean recibir quimioterapia o que reaccionan mal a ella, o cuyo cáncer se ha diseminado. “Si Ebers se hubiera sometido a pruebas de biomarcadores, se le podrían haber ofrecido terapias nuevas, más efectivas y potencialmente menos tóxicas para tratar su cáncer”, dijo Lieu, asesor científico médico de la Alianza contra el Cáncer Colorrectal, un grupo de defensa.

Es una situación demasiado común. Muchos pacientes podrían beneficiarse de nuevos medicamentos que desactivan los genes que alimentan sus tumores. Pero los médicos no están enviando sus células tumorales para que sean analizadas o, incluso si lo hacen, no están recetando los medicamentos. “Estamos en una época en la que nuestro conocimiento molecular no tiene precedentes”, afirmó Paul Mischel, médico e investigador de la Universidad de Stanford. “Pero la infraestructura realmente se está desmoronando”. “Es un problema; es un problema muy muy grande”, agregó. “La gente debería estar realmente enojada”.

¿Por qué tan pocos pacientes reciben estos tratamientos innovadores? Los obstáculos abundan. En primer lugar, es posible que los médicos no realicen una biopsia, o que la biopsia no contenga suficientes células para un análisis genético. A veces, cuando se realiza una biopsia, los médicos podrían no enviar las células a un laboratorio de pruebas genéticas. E incluso cuando lo hacen, puede que los médicos no receten el medicamento capaz de atacar la mutación cancerosa del paciente. Hay varias razones probables para esto, entre ellas el número de tratamientos recientemente aprobados que los médicos quizá aún no conozcan y el tiempo que puede llevar cambiar los protocolos en los hospitales. El precio es una barrera importante. Cuando los médicos sí recetan uno de estos medicamentos, es probable que se trate de una pastilla que puede costar 10.000 dólares o más al mes, dijo David Gerber, especialista en cáncer de pulmón del Centro Médico Southwestern de la Universidad de Texas. Medicare tiene un límite anual para los copagos, pero los pacientes que no tienen seguro o que cuentan con un seguro privado pueden enfrentarse a facturas de medicamentos capaces de llevarlos a la quiebra. Gerber y su equipo tratan de encontrar programas de asistencia financiera para los pacientes que no pueden pagar los medicamentos, dijo, pero sus esfuerzos no siempre tienen éxito o el proceso se prolonga demasiado para los pacientes con cáncer metastásico.

Las investigaciones también muestran que los factores demográficos y económicos influyen. Entre quienes tienen más probabilidades de quedarse sin acceso a tratamientos innovadores contra el cáncer se encuentran las personas de bajos recursos o de comunidades negras o hispanas, quienes carecen de seguro o reciben Medicaid. Los médicos señalan que la explosión de nuevos tratamientos también puede ser abrumadora como para mantenerse al día: la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por su sigla en inglés) ha aprobado un promedio de un nuevo tratamiento contra el cáncer por semana durante los últimos cinco años, un ritmo excepcional. “Imagínate ser un pobre oncólogo médico y tratar de aprender una nueva indicación cada semana”, dijo George Sledge, director médico de Caris Life Sciences, una empresa de pruebas genéticas.

Su especialidad es el cáncer de mama. “La FDA ha aprobado seis nuevos tratamientos contra el cáncer de mama este año”, señaló Sledge. “Eso ya es bastante complicado para alguien que se dedica al cáncer de mama, pero para un oncólogo general, la carga de formación es abrumadora”. Además, están las mutaciones muy raras. “Si solo ves un caso cada década, tal vez simplemente no conozcas el medicamento”, dijo Sledge. En conjunto, estas carencias pueden traducirse en que los pacientes se estén perdiendo terapias que podrían ayudarlos a vivir más tiempo y mejor. El cáncer de pulmón, por ejemplo, ha cambiado radicalmente gracias a los tratamientos dirigidos. “Si nos remontamos 20 años atrás, el cáncer de pulmón metastásico era una sentencia de muerte”, dijo Matthew Meyerson, médico e investigador de cáncer de pulmón en el Instituto Oncológico Dana-Farber. “Ahora hay un gran número de pacientes que sobreviven cinco, diez, veinte años”. Esto se debe a que ahora existen docenas de medicamentos diseñados para actuar sobre cualquiera de las 12 a 14 mutaciones genéticas asociadas a la enfermedad, explicó Roy Herbst, especialista en cáncer de pulmón y director del Centro Oncológico de Dartmouth. Y sus efectos, agregó, “pueden ser fenomenales”.

Para algunos pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas que se someten a cirugía y comienzan a tiempo una terapia dirigida con medicamentos, dijo Herbst, los oncólogos como él ahora incluso se atreven a mencionar la palabra “cura”. Sin embargo, en un estudio exhaustivo, el 34 por ciento de los pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas nunca se sometió a una prueba genética de sus tumores. Lo mismo ocurrió con el 60 por ciento de las pacientes con cáncer de mama metastásico, el 50 por ciento de los hombres con cáncer de próstata metastásico y el 49 por ciento de los pacientes con cáncer de páncreas metastásico. De manera similar, en el cáncer de colon metastásico —la afección que padece Ebers—, las guías de tratamiento ahora recomiendan pruebas genéticas para detectar cinco mutaciones que, según un artículo reciente, “tienen profundas implicaciones terapéuticas”. Sin embargo, los autores de ese artículo descubrieron que solo al 51 por ciento de los pacientes se les realizaron esas pruebas.

Ebers se sometió a esas pruebas solo cuando buscó una segunda opinión en la Clínica Mayo. Después de las primeras ocho sesiones de quimioterapia y luego otras 28, además de radioterapia y una cirugía, estaba tan demacrado que podía rodear su bíceps con la mano. En ese momento, también estaba desanimado. Veía solo la quimioterapia como su futuro y pensaba que solo le quedaban dos años de vida. Las pruebas genéticas lo salvaron. A los pocos minutos de su cita en la Clínica Mayo, su oncólogo allí, Hao Xie, le dijo que había una mancha en su pulmón: su cáncer ya estaba en etapa 4. Y añadió: “Necesitamos obtener biomarcadores”. Tan pronto como el tumor en el pulmón de Ebers fue lo suficientemente grande como para realizar una biopsia, Xie envió las células de Ebers para que se les hicieran pruebas genéticas. Estas revelaron que Ebers tenía una mutación que se presenta solo en entre el 2 y el 4 por ciento de los cánceres de colon, pero que puede tratarse con una terapia dirigida en lugar de quimioterapia.