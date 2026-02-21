Gobiernos y empresas en vilo tras ‘golpe’ a los aranceles de Trump

WASHINGTON, EU.- Gobiernos y empresas de todo el mundo se esforzaban el sábado para determinar el impacto del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que anuló algunos de los amplios aranceles globales del gobierno del presidente Donald Trump. El más reciente giro en la montaña rusa arancelaria de Estados Unidos, que comenzó cuando Trump regresó al cargo hace 13 meses y trastocó decenas de relaciones comerciales con la mayor economía del mundo, sacudió a funcionarios de comercio desde Corea del Sur hasta Sudamérica y mucho más allá. TE PUEDE INTERESAR: Corte Suprema de EU anula aranceles; Trump declaró que es una ‘desgracia’ de decisión El Ministerio de Comercio de Corea del Sur convocó a una reunión de emergencia el sábado para entender el nuevo panorama. Algunas exportaciones específicas a Estados Unidos, como automóviles y acero, no se ven afectadas por la decisión del máximo tribunal de Estados Unidos. Aquellas que sí han sido impactadas probablemente quedarán cubiertas ahora por un nuevo arancel del 10% impuesto mediante una orden ejecutiva que Trump firmó el viernes. El mandatario estadounidense anunció el sábado por la mañana que elevaría el arancel al 15%. En París, el presidente francés Emmanuel Macron celebró los contrapesos institucionales en Estados Unidos y elogió el “Estado de derecho” durante una visita a una feria agrícola en París: “Es bueno tener poderes y contrapoderes en las democracias. Deberíamos celebrarlo”. Pero advirtió contra cualquier triunfalismo.

Los funcionarios revisaban los términos de acuerdos bilaterales o multilaterales alcanzados con Estados Unidos en los últimos meses, al tiempo que se preparaban para nuevos vaivenes. Trump afirmó el viernes que planea imponer nuevos aranceles globales del 10%, bajo reglas diferentes. “Observo que el presidente Trump dijo, hace unas horas, que había reformulado algunas medidas para introducir nuevos aranceles, más limitados, pero aplicables a todos”, manifestó Macron. “Así que examinaremos de cerca las consecuencias exactas, qué se puede hacer, y nos adaptaremos”. TE PUEDE INTERESAR: Trump anuncia arancel global de 10% adicional a los existentes, tras fallo de la Corte Las empresas se preparan al sur de la frontera y más alláAludiendo a la nueva amenaza de un arancel del 10%, Sergio Bermúdez, director de una empresa de parques industriales de Ciudad Juárez, México, ubicada a lo largo de la frontera con Texas, señaló que Trump “dice muchas cosas, y muchas no son ciertas. Todas las empresas que conozco están analizando cómo les podría afectar”. El impacto podría sentirse especialmente en Juárez: gran parte de su economía depende de fábricas que producen bienes para exportar a consumidores en Estados Unidos, resultado de décadas de libre comercio entre ambos países.

Los bandazos de política ocurridos en Estados Unidos durante el último año han vuelto cautelosos a muchos líderes empresariales globales, mientras luchan por hacer pronósticos y ven cómo la inversión se resiente. El secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, dijo el viernes que el país observaba los aranceles con “cabeza fría”, y señaló que el 85% de las exportaciones de México no enfrenta aranceles, en gran medida por el acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá. Planea viajar a Estados Unidos para reunirse con funcionarios económicos la próxima semana. TE PUEDE INTERESAR: Trump eleva arancel global del 10 al 15% tras revés judicial El director ejecutivo de Tecma, Alan Russell, que ayuda a empresas estadounidenses a establecer operaciones en México, ha visto cómo su trabajo se ha vuelto cada vez más complicado durante el último año: la carga de trabajo de su empresa se ha disparado hasta cuadruplicarse mientras lidia con nuevos requisitos de importación. Le preocupa que los recientes movimientos de Estados Unidos no hagan más que dificultar aún más las cosas. “Nos despertamos todos los días con nuevos desafíos. Esa palabra, ‘incertidumbre’, ha sido el mayor enemigo”, expresó Russell, de origen estadounidense. “La parte difícil ha sido no tener claro cuáles son las reglas hoy o cuáles van a ser mañana”.