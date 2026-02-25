Líder criminal acusa a presidente de Ecuador de ordenar asesinato de excandidato Fernando Villavicencio

El máximo líder de ‘Los Lobos’, la banda criminal más grande y poderosa de Ecuador, Wilmer Chavarría, alias ‘Pipo’, negó este miércoles ser el autor del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023 y acusó al actual presidente Daniel Noboa de ordenarlo.

Chavarría hizo esta manifestación en dependencias de la Fiscalía de Zaragoza, España, en una comparecencia solicitada por la Fiscalía ecuatoriana a la que el narco ha asistido acompañado de su abogado y custodiado por tres policías españoles y cuatro miembros de los cuerpos policiales especiales.

Según han explicado a la agencia de noticias EFE fuentes del gabinete jurídico de ‘Pipo’, que espera en la prisión de Zuera la resolución del proceso de extradición iniciado por las autoridades ecuatorianas, el detenido respondió a las preguntas de la fiscal de la Unidad de Cooperación Internacional y de su letrado, pero se negó a contestar a las tres preguntas remitidas por el Ministerio Público del país andino.

LA ACUSACIÓN CONTRA DANIEL NOBOA Y REGRESO A ECUADOR

El detenido afirmó que una persona cercana a John Reimberg, ministro del Interior de su país, le había manifestado que el crimen fue ordenado por Noboa, ante el temor de que Villavicencio ganara las elecciones.

Según el narco, quien está encarcelado en España y reclamado desde Ecuador como líder de uno de los grupos de narcotraficantes más peligrosos de Sudamérica e implicado en más de 400 asesinatos, la intención tanto de Noboa como de Reimberg es “engañar” a las autoridades del país europeo para que estas accedan a extraditarlo a la nación sudamericana o a Estados Unidos.

Consideró que su extradición a Ecuador supondría su muerte y que si fuera finalmente a Estados Unidos, que ha iniciado un proceso para reclamarlo a su vez por narcotráfico, la intención de sus autoridades es que declare en contra del expresidente Rafael Correa, a quien ha negado conocer.

Chavarría también dijo que Reimberg le amenazó a través de un emisario cuando estaba detenido en Málaga y que en la sala donde recibió las amenazas había cámaras de seguridad que se podrían consultar.

Añadió que la intención del ministro y de Noboa es “sacarlo de circulación”, al verlo como un competidor en el mercado del narcotráfico, donde, dijo, el presidente “está jugando un papel importante”.

Agregó que la única razón por la que ha aceptado declarar hoy es porque tiene plena confianza en las autoridades españolas y en que estas no permitirán que desaparezca la grabación de su declaración hoy en la Fiscalía, donde acusa a Noboa del asesinato de Villavicencio.

‘DISPARATE’ LA ACUSACIÓN DE NARCO

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, calificó de “absurdo” que ‘Pipo’ haya querido vincular al presidente Noboa con el asesinato de Villavicencio.

“Absurdo. Tienen pánico a la extradición y a la cárcel de El Encuentro y que AHORA SÍ paguen por sus crímenes. Son capaces de inventarse los disparates más sórdidos con tal de evadir su responsabilidad”, señaló Reimberg en un mensaje publicado en redes sociales.

El titular de la cartera de Interior, que ha anticipado que el capo ecuatoriano de la droga será recluido en la cárcel construida por Noboa en Ecuador al estilo de Nayib Bukele para encerrar a líderes criminales como él, ratificó la posición del Gobierno de tener “cero impunidad” con el crimen organizado, porque “nadie está por encima del Estado ni de la ley”, porque “de ésta no los salva nadie”.