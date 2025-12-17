Trump desde la Casa Blanca: políticas migratorias contra ‘invasión’, bono militar... pero nada de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronunció este jueves un discurso a la nación en el que trató de hacer un balance superlativo de su primer año de regreso al poder, exagerando sus logros en lo económico en un momento en el que los sondeos sitúan su popularidad en su nivel más bajo desde enero, principalmente debido al alto coste de la vida en el país. Donald Trump abrió este miércoles el esperado discurso a la nación atacando a los inmigrantes y al sistema político que le precedió y aseguró que en unos pocos meses “hemos ido de lo peor a lo mejor”, gracias a sus deportaciones y a 11 meses que han traído los mayores “cambios positivos” de la historia. “Nuestro país era motivo de burla en todo el mundo, pero ya no se ríen. En los últimos 11 meses hemos logrado más cambios positivos en Washington que cualquier Administración en la historia de Estados Unidos. Nunca ha habido nada igual”, dijo Trump en el arranque de su discurso de logros en la Casa Blanca. TE PUEDE INTERESAR: EU ataca otra ‘narcolancha’, deja 4 personas fallecidas en el Pacífico ’EU EL HAZMERREÍR DEL MUNDO’ “Hace un año nuestro país estaba muerto, estábamos muertos. Nuestro país estaba listo para fracasar. Ahora tenemos la nación más pujante del mundo y eso lo dicen todos los líderes con los que he hablado en los últimos cinco meses”, declaró el mandatario. En el mensaje desde la Sala de Recepciones Diplomáticas, Trump declaró que cuando asumió la Presidencia de EU heredó la peor inflación en 48 años, una frontera abierta y precios inalcanzables para millones de estadunidenses, siendo así el “hazmerreír del mundo”.

ATAQUE A MIGRANTES... ‘Y COMENZAMOS’ El mandatario abrió el esperado discurso repitiendo muchas de las cosas que dice durante sus intervenciones públicas casi diarias: atacó a los inmigrantes y al Gobierno de su predecesor, Joe Biden, y aseguró que en unos pocos meses Estados Unidos- ha “ido de lo peor a lo mejor” gracias a sus deportaciones, al cierre estricto de la frontera o al uso de los aranceles contra otros países. Trump contrastó su política migratoria con la de la Administración anterior, a la que acusó de haber “inundado” ciudades y pueblos con inmigrantes en situación irregular y de haber liberado a delincuentes violentos que, dijo, pusieron en riesgo a personas inocentes. Según el presidente, su gestión prioriza a los ciudadanos “respetuosos de la ley y trabajadores” y representa un cambio radical frente a lo que describió como años de descontrol migratorio. Sin ningún tipo de pruebas, Trump aseguró que ha cerrado la frontera sur con México y que en siete meses no se registra el ingreso de ningún inmigrante ilegal. Posteriormente, el republicano se enfocó en citar algunos de los logros económicos de su Administración asegurando que “los salarios están subiendo más rápido que la inflación” y que los precios de muchos servicios y productos se han reducido, mencionando ejemplos como: un “22 % en automóviles” y la gasolina en 2,50 dólares por galón. TE PUEDE INTERESAR: Donald Trump ordena bloqueo total a petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela ‘BONO ESPECIAL’ A MILITARES DE EU Trump anunció este miércoles en un discurso televisado a la nación que otorgará a un millón 450 mil miembros de las Fuerzas Armadas un “bono especial”, que llamó “dividendo del guerrero” por valor de mil 776 dólares, cifra simbólica que hace referencia al año de la fundación del país. “Después de reconstruir las Fuerzas Armadas de Estados Unidos durante mi primer mandato (2017-2021), y con las incorporaciones que estamos realizando en este momento, contamos con el ejército más poderoso del mundo”, aseguró Trump en su alocución, destinada a subrayar los logros de su primer año de regreso al poder en un momento de baja popularidad en los sondeos debido al alto coste de la vida en EU. “Nadie lo merece más que nuestras fuerzas armadas”, dijo Trump, que aseguró que el país registra ahora un número récord de alistamientos, frente a lo que calificó como “una de las peores cifras de reclutamiento en la historia de nuestro Ejército” durante el último año de Gobierno de su predecesor, Joe Biden.

TENSIÓN VENEZUELA Y EU El discurso de Trump llega después de que ayer el republicano elevara aún más la presión sobre el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, afirmando que bloqueará a todos petroleros sancionados que lleven o traigan crudo del país caribeño. El presidente estadounidense, que en septiembre ordenó un despliegue militar masivo en el Caribe con el objetivo de detener el tráfico de drogas que según él financia Caracas, aseguró ayer que el Ejecutivo venezolano ha robado yacimientos de crudo y activos estadounidenses, haciendo aparente referencia a las expropiaciones ejecutadas durante el Gobierno de Hugo Chávez. A su vez, Trump ha dicho en los últimos días que Estados Unidos. pronto comenzará a realizar ataques terrestres sobre grupos narcotraficantes en territorio venezolano, aunque su propia jefa de Gabinete, Susie Wiles, admitió en una entrevista publicada ayer que el mandatario necesitaría de la autorización del Congreso para mover fichas en este sentido. En todo caso, el magnate neoyorquino no mencionó una sola vez a Venezuela en su discurso de hoy, una alocución de menos de 15 minutos en la que destacó su lucha contra la inmigración, la aplicación de aranceles a otros países o la rebaja de la inflación y la subida de salarios, supuestos logros que repite continuamente en sus intervenciones públicas. TE PUEDE INTERESAR: Tucker Carlson, un periodista ultraconservador, afirma que Trump declarará la guerra a Venezuela esta noche REFORMAS SANITARIAS Y DE VIVIENDA, EL FIN DE ‘OBAMACARE’ El presidente estadounidense prometió una reforma sanitaria que ponga fin al llamado ‘Obamacare’, al señalar que esto afectará a los demócratas, así como un nuevo programa para facilitar la vivienda asequible. Trump aseguró que el sistema sanitario actual, el gran logro legislativo de la presidencia del demócrata Barack Obama (2009-2017), es “inasequible” y ha hecho que las aseguradoras se hagan ricas, y afirmó que su plan, que no ha detallado, dará “dinero directamente a la gente para que puedan comprar su propio cuidado de salud”. Antes de su discurso, los republicanos de la Cámara Baja del Congreso aprobaron un proyecto de ley que busca reducir las primas de los seguros sanitarios creando un sistema de pagos directos a ciudadanos de bajos ingresos, y que no incluye una extensión de los beneficios del ‘Obamacare’, cuya prolongación se supone que será sometida en enero. “Van a recibir mucho mejor cuidado de salud a un precio más bajo. Los únicos perdedores van a ser las compañías aseguradoras que se han enriquecido y el Partido Demócrata, que está totalmente controlado por esas compañías aseguradoras. No van a quedar contentas, pero eso me da igual, porque ustedes, el pueblo va a conseguir un gran cuidado sanitario”, aseguró Trump en un breve discurso prenavideño a la nación. No obstante, el plan de Trump se ha centrado en acabar con la Ley de Cuidado Sanitario Asequible, conocida como ‘Obamacare’, sin ofrecer una alternativa clara para millones de estadounidenses que ahora mismo pueden optar por seguros médicos subsidiados y unas coberturas más amplias que antes. Trump, que centró su discurso en sus logros económicos, también anunció que a principios de año anunciará un programa de reformas para permitir el acceso a vivienda asequible y a precios de la energía más bajos. “Voy a anunciar uno de los planes de reformas de viviendas más ambiciosos de la historia de Estados Unidos. Uno de los principales factores que está empujando el coste de la vivienda al alza es la colosal invasión fronteriza”, indicó Trump, que llenó su mensaje de consignas antinmigrantes. Trump ha intentado justificar su campaña de deportaciones responsabilizando erróneamente a los inmigrantes por el estado de la economía, el aumento de los precios y la criminalidad.