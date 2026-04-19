Trump exige a Irán respetar alto al fuego ante negociaciones; retoma amenaza con ataques

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Internacional
/ 19 abril 2026
    Trump exige a Irán respetar alto al fuego ante negociaciones; retoma amenaza con ataques
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que sus negociadores de Washington viajarán a Pakistán para una segunda ronda de conversaciones. ALEX BRANDON | AP

Insistió en que están ofreciendo a Teherán un “acuerdo muy justo y razonable” y que espera que lo acepten

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que sus negociadores de Washington viajarán a Pakistán para una segunda ronda de conversaciones la mañana del lunes con Irán, al que acusó de violar el actual cese el fuego y amenazó con destruir puentes y centrales eléctricas si no aceptan un acuerdo de paz.

“Irán decidió disparar ayer en el estrecho de Ormuz: ¡una violación total de nuestro acuerdo de alto al fuego! Muchos de los disparos fueron dirigidos contra un buque francés y un carguero del Reino Unido. Eso no estuvo bien, ¿verdad? Mis representantes van a Islamabad, Pakistán. Estarán allí mañana por la noche para negociar”, dijo en su red Truth Social.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/trump-espera-llegar-a-un-acuerdo-con-iran-dentro-de-uno-o-dos-dias-BL20094454

Sin detallar que funcionarios acudirá y liderará, luego que el vicepresidente JD Vance lo hiciera en la primera ronda de negociaciones.

El mandatario estadounidense insistió en que están ofreciendo a Teherán un “acuerdo muy justo y razonable” y que espera que lo acepten “porque, si no lo hacen, Estados Unidos va a destruir cada planta de energía y cada puente en Irán. ¡Se acabó lo de ser el chico bueno!”, advirtió.

“Caerán rápido, caerán fácilmente y, si no aceptan el acuerdo, será un honor para mí hacer lo que se deba hacer; algo que otros presidentes deberían haber hecho a Irán durante los últimos 47 años. ¡Es hora de poner fin a la máquina asesina de Irán!”, enfatizó.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/siempre-no-vuelve-iran-a-cerrar-el-estrecho-de-ormuz-amenaza-con-atacar-embarcaciones-AC20112046

ESTRECHO DE ORMUZ ENTRE EU E IRÁN

En su largo mensaje, Trump también mencionó que es “extraño” que Irán diga que volvió a interrumpir el paso por el estrecho de Ormuz, estratégica vía de crudo y mercancías en el centro de la tensión durante este periodo de tregua entre ambos países, porque el bloqueo naval estadounidense a las costas iraníes “ya lo ha cerrado”.

“Nos están ayudando sin saberlo, y son ellos los que pierden con el paso cerrado: ¡500 millones de dólares al día! Estados Unidos no pierde nada. De hecho, muchos barcos se dirigen, ahora mismo, a Estados Unidos, a Texas, Louisiana y Alaska, para cargarse, cortesía de la Guardia Revolucionaria, que siempre quieren ser ‘los tipos duros’”, escribió.

Este domingo, las autoridades de Islamabad impusieron un bloqueo de seguridad en la capital paquistaní, que incluye el cierre de las principales arterias, la suspensión del transporte público y la orden de desalojo en los principales hoteles de lujo ante la reanudación de las conversaciones entre Washington y Teherán.

Irán reiteró su promesa de restringir el paso de barcos por el estrecho de Ormuz mientras el bloqueo de Estados Unidos a los puertos iraníes siga vigente, al tiempo que los mediadores trataban de extender el alto al fuego que expira el miércoles.

https://vanguardia.com.mx/dinero/tras-alto-el-fuego-iran-reabre-estrecho-de-ormuz-y-precios-del-petroleo-caen-en-cuestion-de-horas-DK20087073

NEGOCIACIONES IRÁN-EU

La segunda ronda de diálogo se producirá después de un primer encuentro sin resultados en la urbe pakistaní y a tres días de que expire, el 22 de abril, el cese al fuego técnico entre Washington y Teherán.

Trump afirmó que Irán no tiene lo necesario para presionar a su gobierno y resaltó las “conversaciones positivas” que mantienen con Teherán.

El mandatario adelantó el viernes que podría no prorrogar el actual cese el fuego cuando expire el plazo si no se alcanza un acuerdo de paz y advirtió que los bombardeos sobre objetivos iraníes podrían reanudarse. Antes había dicho en entrevista con Axios que esperaba llegar a un acuerdo con Irán “dentro de uno o dos días”.

(Con información de EFE y AP)

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Karla Velázquez

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Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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