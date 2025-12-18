Trump insiste que no necesita al Congreso para atacar a cárteles en Venezuela

Internacional
/ 18 diciembre 2025
    Trump insiste que no necesita al Congreso para atacar a cárteles en Venezuela
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que no necesita autorización del Congreso para realizar bombardeos sobre intereses de narco que estén radicados en Venezuela. AP

Aunque a su vez admitió que no le importaría compartir la información de antemano con el legislativo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que no necesita autorización del Congreso para realizar bombardeos sobre intereses de narco que estén radicados en Venezuela, aunque a su vez admitió que no le importaría compartir la información de antemano con el legislativo.

“No me importaría contárselo (al Congreso), pero no es para tanto. No tengo por qué decírselo, ya está comprobado”, dijo Trump en un acto en la Casa Blanca al ser preguntado por periodistas y después de que en días recientes ha redoblado la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro y advertido que EU pronto empezará a realizar ataques sobre “objetivos terrestres” en el país caribeño.

TE PUEDE INTERESAR: Trump desde la Casa Blanca: políticas migratorias contra ‘invasión’, bono militar... pero nada de Venezuela

El martes, el presidente estadounidense anunció en redes sociales que Washington bloquearía todos los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela con crudo abordo y acusó al Ejecutivo venezolano de robar yacimientos y activos petrolíferos estadounidenses, haciendo aparente referencia a las expropiaciones ejecutadas durante el Gobierno de Hugo Chávez.

TE PUEDE INTERESAR: Aumenta tensión... Maduro advierte a Trump que seguirá exportando petróleo pese a bloqueo

DESPLIEGUE MASIVO EN EL CARIBE

Desde el verano Trump ha ordenado un despliegue militar masivo en el Caribe con el objetivo de detener el tráfico de drogas del que también acusa a Caracas, y a partir de septiembre ha bombardeado de manera sumaria a más de dos docenas de supuestas narcholanchas, provocando la muerte de en torno a un centenar de personas.

La afirmación de Trump de hoy llega a su vez dos días después de la publicación de una entrevista con la secretaria de Gabinete del presidente, Susie Wiles, que admitió que si el magnate neoyorquino autorizara un despliegue militar en suelo venezolano eso supondría “la guerra” y que entonces el republicano requeriría del beneplácito del Congreso.

(Con información de EFE)

Temas


Ataques
Narcotráfico

Localizaciones


Estados Unidos
Venezuela

Personajes


Donald Trump

Organizaciones


Congreso De Estados Unidos

Karla Velazquez

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Daño colateral

Daño colateral
true

Indefensión aprendida
true

Ni de izquierda ni de derecha, la 4T es pragmatista
Se usarán recursos para pagar fianzas de entre 200 y 250 migrantes que enfrenten procesos en EU.

Destinarán 50 mdp de sorteo a defensa legal de migrantes en Estados Unidos

Se esperan fuertes lluvias, temperaturas bajo cero, vientos de hasta 80 km/h y oleaje de más de 2 metros, según el SMN.

Prepárese... Masa de Aire Frío cubrirá a México con bajas temperaturas, lluvias y evento Norte
Las deudas no permanecen para siempre en el Buró de Crédito. En México, la ley establece plazos claros para eliminar registros negativos según el monto adeudado y la existencia de procesos legales.

Buró de Crédito... ¿En cuánto tiempo se borra una deuda?
La directiva de Saraperos de Saltillo anunció cambios en su estructura organizacional como parte de su preparación rumbo a la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol.

Saraperos anuncian reestructuración administrativa rumbo a la Temporada 2026 de la LMB
Max Verstappen dejará atrás los dorsales 1 y 33 para competir con el número 3 junto a Red Bull Racing a partir de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Max Verstappen usará el número 3 con Red Bull en la Temporada 2026 de la F1