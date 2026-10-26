Un nuevo nivel de amenaza y miedo podría empujar a EU e Irán de vuelta a una guerra total

Un nuevo nivel de amenaza y miedo podría empujar a EE. UU. e Irán de vuelta a una guerra total Con nueva información de inteligencia y la posibilidad de que todas las partes busquen pretextos para actuar, la guerra en Irán entra en una fase peligrosa antes de las elecciones en EE. UU. e Israel. Dentro del gobierno de Donald Trump, los funcionarios expresan temores de que Irán se encuentre en las “etapas avanzadas” de la planificación de ataques contra funcionarios estadounidenses.

A unos 10.000 kilómetros de distancia, los iraníes parecen convencidos de que Israel y Estados Unidos se están preparando para desatar su tercer gran ataque en 16 meses, un último esfuerzo para obligar a Irán a rendirse a las exigencias estadounidenses. El conflicto en Medio Oriente ha entrado en una nueva fase en la que una vorágine de factores, desde los calendarios políticos en Estados Unidos e Israel hasta la posibilidad de que todas las partes busquen pretextos para actuar, está creando niveles elevados de tensión y riesgo. Así es como los países pueden escalar hacia una guerra a gran escala, señalaron varios diplomáticos y expertos externos. Si la inteligencia estadounidense revelada esta semana tiene razón en que Irán tiene planes creíbles para atacar a estadounidenses en su propio país y en el extranjero, dijo un alto funcionario europeo —“y probablemente la tenga”, agregó—, un solo disparo que parezca dirigido a un funcionario estadounidense podría desatar una conflagración. También podría hacerlo una explosión accidental cerca de un búnker que alberga a líderes iraníes, quienes ya sobrevivieron a las muertes de sus predecesores en un ataque contra el liderazgo en las primeras horas de la guerra, el 28 de febrero.

El hecho de que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el presidente Trump se enfrenten a elecciones críticas que podrían afectar de manera dramática el equilibrio de poder en sus países alimenta el complejo conjunto de cálculos que todas las partes están haciendo. Incluso si es derrotado el martes, Netanyahu podría decidir lanzar un último ataque que podría creer que su sucesor dudaría en ejecutar. De manera similar, Trump, quien sabe cuán impopular es la guerra incluso entre sus partidarios más fuertes, podría querer demostrar que, al menos cuando se trata de sus poderes como comandante en jefe, su autoridad no ha disminuido.

Y, como en otros momentos de peligro global —por ejemplo, la crisis de los misiles en Cuba y la decisión de invadir Irak—, la inteligencia parcial o equivocada, o simplemente la falta de comprensión de los verdaderos motivos del adversario, pueden tener consecuencias mortales. Irak plantea otra advertencia sobre cómo la inteligencia selectiva puede usarse como un pretexto real para una acción militar. Los funcionarios estadounidenses dicen que están enfocados en elementos de la inteligencia más reciente que sugieren que los iraníes podrían buscar matar a embajadores estadounidenses en Medio Oriente y a funcionarios estadounidenses en territorio estadounidense: una antigua ambición de la Unidad 840 de élite de Irán, que ha llevado a cabo secuestros y asesinatos en todo el mundo. Pero la historia sugiere que los deseos de Irán a menudo superan sus capacidades. En ocasiones ha contratado a sicarios desafortunados que han sido arrestados antes de que pudieran causar daño.

Aun así, esos incidentes son un recordatorio de que los temores estadounidenses e iraníes están arraigados en experiencias amargas. Y aunque Trump ha dicho que no atacaría antes de las elecciones intermedias, dentro de 10 días, también ha insinuado que ya no hay garantías después de eso. Los altos funcionarios estadounidenses dicen que, en privado, Trump parece inclinarse hacia otra ronda de ataques importantes dentro de Irán. Los planes desarrollados por el Comando Central detallan una lista ampliada de objetivos de bombardeo, entre ellos infraestructura energética y otros sitios vitales para la economía iraní, según un funcionario con conocimiento directo de la planificación.

Un alto funcionario de Irán se hizo eco de la grandilocuencia de Trump y acudió a las redes sociales en días recientes para decir que el país se estaba preparando para enfrentar a sus adversarios con ataques sorpresa, con “cero líneas rojas”. Una amenaza creciente Funcionarios estadounidenses y aliados europeos dijeron que la información de inteligencia sobre posibles ataques había estado aumentando en las últimas semanas, desde un presunto complot iraní contra una base militar en el Reino Unido utilizada por el ejército estadounidense. La inteligencia revisada por altos funcionarios incluyó el plan iraní sobre cómo responder a un ataque, ya fuera de Estados Unidos o de Israel, con una campaña de asesinatos, así como otros ataques que Irán podría llevar a cabo en represalia por ataques estadounidenses anteriores, dijeron los funcionarios.

La información de inteligencia sobre los complots sigue siendo altamente clasificada, por lo que es difícil de juzgar. Solo los legisladores estadounidenses de más alto rango —miembros del llamado Grupo de los Ocho— habían sido informados antes de que la advertencia se hiciera pública el viernes en un memorando de Jay Clayton, el director de inteligencia nacional. Algunos funcionarios han estado desconcertados por qué los funcionarios del gobierno de Trump publicaron el memorando, dado que sabían que no podían respaldarlo discutiendo evidencias de complots específicos.

La brecha entre lo que Trump y la mayoría de sus asesores dicen en público sobre la guerra y la inteligencia que están recibiendo es amplia, y ni el equipo de la Casa Blanca ni los líderes del Pentágono han dado una sesión informativa sobre el conflicto en meses. El presidente prefiere no dar a conocer la información, pero eso simplemente ha aumentado los riesgos. Pero la esencia de los hallazgos de inteligencia es que varios complots iraníes han pasado de la etapa de aspiración a la de ejecución. Y un funcionario occidental comparó la reacción de Estados Unidos con la respuesta a las advertencias sobre las amenazas iraníes de atacar al personal estadounidense y a los bombarderos en RAF Fairford, una base en el sur de Inglaterra, a principios de este mes. Una decena de bombarderos B-1 de la Fuerza Aérea fueron retirados, y los funcionarios iraníes dijeron que, si regresaban, se tomaría como una señal de ataque inminente.

Trump no dijo nada a los periodistas el sábado sobre la inteligencia, pero sí dijo que decidiría pronto si emprendería nuevas acciones militares. Se le ha informado de forma regular sobre la nueva inteligencia, que algunos funcionarios dicen que se está tomando más en serio que cualquier advertencia desde que comenzó la guerra. Hay alguna evidencia de que los iraníes tienen operativos dentro de Estados Unidos que “no son tan solo ciudadanos iraníes”, dijo un funcionario. Pero, incluso si los iraníes están tramando ataques desde Estados Unidos, no está claro que puedan llevarlos a cabo. Los funcionarios señalan que sus homólogos iraníes, en sus comunicaciones con colegas, a menudo exageran su capacidad para llevar a cabo ataques encubiertos en el extranjero. Aun así, Irán casi siempre encuentra delincuentes y sicarios para contratar en complots de asesinato, en particular en Europa y Estados Unidos. El peligro de cualquier plan de ataque específico, advirtieron funcionarios estadounidenses, depende de la competencia del delincuente contratado para llevar a cabo un asesinato, dijeron funcionarios occidentales y estadounidenses.

Recuerdos inquietantes de 2024 Esta no es la primera vez que Washington ha pasado por este ejercicio. La mezcla de amenazas reales de Irán contra Trump y algunos de sus principales asesores, junto con otros escenarios de posibles intentos de asesinato, creó un clima de miedo y paranoia para el equipo del presidente a lo largo de la campaña de 2024. Esas amenazas habían crecido en intensidad durante los cuatro años de Trump fuera del cargo y fueron impulsadas en parte por la decisión de Trump, en enero de 2020, de ordenar un ataque contra el jefe de la Fuerza Quds de élite de Irán, el mayor general Qassim Suleimani. El gobierno de Joe Biden rastreó un aumento en las amenazas, y el FBI arrestó a un nacionalista pakistaní el 12 de julio de 2024 y lo acusó de un complot de asesinato por encargo dirigido por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica contra Trump.

Por separado, los principales asesores del presidente Biden habían rastreado lo que se describió como una amenaza creíble contra Trump proveniente de Irán y enviaron contrafrancotiradores a su mitin al aire libre en Butler, Pensilvania, el 13 de julio de ese año. Uno de esos francotiradores disparó a un aspirante a asesino, Thomas Matthew Crooks, quien, según los funcionarios, estaba actuando por su cuenta y no tenía conexión con un complot extranjero. Pero los incidentes consecutivos —junto con un hackeo a los correos electrónicos de los funcionarios de la campaña que, según se dijo, fue dirigido por Irán— generaron un miedo constante dentro de la campaña de Trump. Otras amenazas y ansiedades percibidas resultaron ser anécdotas graciosas. Se descubrió un objeto pequeño en la sede de la campaña en el sur de Florida, lo que provocó una llamada al 911 y temores de que fuera un dispositivo de escucha. Resultó ser un dispositivo que se podía comprar en línea, una broma llevada a cabo por alguien de la campaña.

El equipo de Trump ha continuado examinando minuciosamente las amenazas, entre ellas algunas contra altos funcionarios de la Casa Blanca. Prestan mucha atención a los nombres de los funcionarios mencionados por los iraníes en las conversaciones interceptadas. En Irán se anticipa la reacción Los funcionarios iraníes creen que sus movimientos más inspirados después del ataque del 28 de febrero incluyeron golpear bases estadounidenses en todo Medio Oriente y cerrar el estrecho de Ormuz, lo que tomó por sorpresa a los funcionarios estadounidenses. No han mantenido en secreto sus intenciones de expandir el alcance de la guerra si estalla una tercera ronda de combates. En comentarios públicos, altos funcionarios han amenazado con atacar infraestructura civil, sitios energéticos y cables de fibra óptica submarinos que transportan tráfico de internet y de otras comunicaciones.

Dos funcionarios iraníes, uno de ellos miembro de la Guardia Revolucionaria, dijeron en entrevistas el sábado que la expansión de objetivos también incluía a diplomáticos y personal estadounidense. Los funcionarios, que pidieron no ser nombrados porque no estaban autorizados a hablar en público, confirmaron los informes del Departamento de Estado sobre el complot de Irán para atacar a estadounidenses. Los funcionarios defendieron el plan y señalaron que Israel y Estados Unidos habían matado a decenas de funcionarios iraníes y a algunos miembros de sus familias. Desde su punto de vista, dijeron, eso hacía que los estadounidenses fueran un “blanco legítimo”. Sin embargo, no está claro si tienen el alcance. La tasa de éxito de Irán se ha deteriorado de manera considerable en comparación con la década de 1980, en los primeros años de la revolución, cuando llevó a cabo una serie de asesinatos de disidentes políticos iraníes.