‘La Fiscalía debe cambiar’: Sheinbaum traza nueva ruta tras salida de Gertz Manero

CDMX.- Tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República (FGR), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la institución requiere una transformación profunda y mayor transparencia, al considerar que estos cambios son necesarios “para el bien de México”.

La mandataria señaló que será la o el nuevo fiscal quien defina las prioridades al frente de la institución, aunque expresó que, desde la óptica del gobierno federal, existen temas que resultan fundamentales para avanzar en la pacificación del país.

TE PUEDE INTERESAR: Red ligada con Raúl Rocha habría utilizado pacas de ropa para transportar armas

Entre estos, mencionó la necesidad de que diversas carpetas de investigación abiertas puedan traducirse en órdenes de aprehensión, siempre que las pruebas lo permitan, particularmente en casos de delincuencia organizada y de delitos de cuello blanco.

Sheinbaum subrayó también que uno de los frentes que debe fortalecerse es el combate al contrabando de combustible, al considerar que esta actividad ilícita impacta de manera directa en la seguridad, la economía y las finanzas públicas.

TE PUEDE INTERESAR: CURP Biométrica obligatoria... requisito clave que debes cumplir para tramitarla y dónde buscar los módulos

“Nos interesa mucho ir hacia adelante, garantizar que muchas carpetas de investigación que están abiertas puedan llegar, o no, de acuerdo con las pruebas, a órdenes de aprehensión sobre distintos temas que nos van a ayudar a pacificar el país”, expresó la jefa del Ejecutivo.

Aclaró, no obstante, que la definición concreta de estas prioridades dependerá exclusivamente de quien sea designado como nuevo titular de la Fiscalía, conforme al procedimiento constitucional que deberá resolver el Senado de la República.

TE PUEDE INTERESAR: Reivindican a La Malintzin en la Mañanera, ‘fue injustamente señalada como traidora’

La presidenta añadió que, a su juicio personal, la FGR necesita avanzar hacia un modelo más transparente y con mayor rendición de cuentas, aunque insistió en que la conducción de esos cambios corresponderá al próximo fiscal o fiscal general.

“Creo que después eso le va a corresponder al fiscal o la fiscal que vaya a llegar, que vaya a nombrar el Senado”, puntualizó Sheinbaum al referirse al proceso de relevo institucional. Con información de El Universal