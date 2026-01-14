López Beltrán atribuye ranking de felicidad a la 4T; Moreno lo descalifica

“Hay razones claras: menos pobreza y desigualdad, más empleo, mejores salarios y una mejora palpable en la vida diaria de millones de personas” , escribió. Añadió que, de mantenerse ese rumbo, México podría ubicarse “ entre los cinco o incluso entre los tres países más felices de todo el planeta”.

A través de redes sociales, López Beltrán compartió un listado difundido por Infodex sobre los países con mayores índices de felicidad y celebró que México aparezca en los primeros lugares. Atribuyó ese resultado a factores como la reducción de la pobreza y la desigualdad, el aumento del empleo, mejores salarios y una mejora, dijo, en la vida cotidiana de millones de personas.

CDMX.- José Ramón López Beltrán , hijo mayor del expresidente Andrés Manuel López Obrador , aseguró que el hecho de que México se ubique entre los 10 países más felices del mundo obedece a los resultados de la llamada Cuarta Transformación.

Las declaraciones generaron una respuesta inmediata del presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas, quien cuestionó de manera frontal la afirmación del hijo del exmandatario.

En un mensaje dirigido a López Beltrán, el dirigente priista le pidió no ser “estúpido ni cínico” y lo acusó de vivir “en una burbuja de mentiras”, al tiempo que lo exhortó a salir a las calles para conocer la realidad que, aseguró, enfrenta la población.

Moreno Cárdenas arremetió también contra López Obrador, a quien calificó como “lo peor que le ha pasado a este país”, y lo acusó de haber debilitado las instituciones y sumido a la población en un escenario de inseguridad, desempleo y carencias en el sistema de salud.

El líder del PRI afirmó que casi la mitad de los adultos en México vive con depresión debido a la falta de oportunidades, seguridad y acceso a servicios básicos, y acusó a Morena de gobernar “a base de mentiras y propaganda”.

El intercambio se suma a la confrontación política que suele escalar en redes sociales, donde cifras, rankings y percepciones sociales se convierten en herramientas de disputa entre actores vinculados al oficialismo y la oposición. Con información de El Universal