Marcha juvenil por la paz: policías encapsulan a manifestantes en Centro Histórico

CDMX.- Este sábado, diversos grupos de jóvenes y organizaciones sociales marcharon del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez para exigir el fin de la violencia en México y denunciar la colusión de autoridades con el crimen organizado.

Entre gritos y consignas, los manifestantes también pidieron el cese a los asesinatos de activistas, periodistas y defensores de derechos humanos, además de exigir que se detenga el reclutamiento de menores por parte de los cárteles.

TE PUEDE INTERESAR: Escoltas de Carlos Manzo lo llevaron tres veces al lugar donde fue asesinado, denuncia el hermano

La movilización -que reunió a grupos propalestinos y al Frente Nacional “Yo por las 40 Horas”. partió hacia el Centro Histórico poco después del mediodía. Alrededor de las 13:00 horas, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) encapsularon a los manifestantes en el cruce de Eje Central y 5 de Mayo, impidiendo su llegada al Zócalo.

Miguel Meza, fundador del proyecto Narcopolíticos, afirmó que “la muerte de Carlos Manzo es un punto que no podemos tolerar. Lo mató la tolerancia del narcoestado y la colusión del gobernador y las autoridades de seguridad”. Exigió que todos los partidos rompan su relación con el crimen organizado.

TE PUEDE INTERESAR: México se convierte en el país con más mascotas abandonadas en América Latina

“La violencia es algo que ya no podemos tolerar los mexicanos. Tenemos que salir a marchar, hacer que estas marchas sean cada vez más grandes y que seamos millones los que salgamos a las calles”, expresó Meza.

Otra participante, Arency, señaló que asistió “porque defender los derechos humanos es algo que debemos hacer todos, sin importar la ideología política”. Rechazó que movimientos de ultraderecha se “cuelguen” de la convocatoria, aunque celebró que la juventud se esté movilizando.

TE PUEDE INTERESAR: Se intoxican 10 trabajadores con vapores de thinner dentro empresa Lenovo en Nuevo León

Por su parte, Sandra, una de las asistentes, afirmó que “ya estamos hartos de esta situación de violencia, de peligro y de discriminación. La derecha sólo busca golpear a Morena, pero no tiene un interés real por la equidad social”.

Entre los colectivos participantes estuvieron el Centro de Estudios Anticomunistas, Frente por la Vivienda Joven, Proyecto Migala CDMX, Laboratorio Metropolitano, Conejito Rabioso, Asamblea Ecologista Popular, Frente Antigentrificación, Comunidad Estudiantil de la UNAM y el Partido Comunista Revolucionario.

La movilización cerró con un mitin frente al Hemiciclo a Juárez, donde los jóvenes reafirmaron su demanda central: poner fin a la violencia que “le ha arrebatado al país su derecho básico a vivir con dignidad”. Con información de El Universal