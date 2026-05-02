Mario Delgado afirma en Palenque que ‘la soberanía no se negocia’ y llama a unidad nacional

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    Mario Delgado afirma en Palenque que ‘la soberanía no se negocia’ y llama a unidad nacional
    Respaldó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante el evento realizado en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería del IPN. CUARTOSCURO

El titular de la SEP respaldó a Sheinbaum en el acto de becas del IPN en Palenque y cerró con un mensaje de defensa de la patria

PALENQUE, CHIS.- Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública, afirmó en Palenque, Chiapas, que “la soberanía no se negocia, se defiende desde la educación que forma a quienes habrán de levantar la República”, al participar en la Asamblea Informativa sobre la Beca Gertrudis Bocanegra.

Mario Delgado respaldó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante el evento realizado en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería del Instituto Politécnico Nacional, en una gira que coincidió con señalamientos de Estados Unidos al gobernador Rubén Rocha y la entrada de agentes de la CIA a Chihuahua.

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El titular de la SEP sostuvo que “la respuesta es la unidad nacional” y agregó que “la patria se defiende”, al plantear que el sistema educativo debe formar a quienes sostendrán las instituciones del país.

Claudia Sheinbaum pidió a estudiantes poner “la técnica al servicio de la patria” y aseguró que “México es mucha pieza”, al subrayar la importancia de la identidad nacional y de la educación pública como parte de su mensaje ante jóvenes.

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Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador de Chiapas, agradeció a la Mandataria federal por el apoyo a la entidad durante el acto, mientras las autoridades educativas presentaron el alcance del programa de becas.

Arturo Reyes Sandoval, director general del IPN, agradeció la entrega de becas y destacó la justicia para las y los estudiantes, además de referir que la educación genera oportunidades orientadas a soluciones e innovación.

Reyes Sandoval solicitó realizar un “huélum” con el nombre de la presidenta al final, pero Sheinbaum rechazó esa petición con las manos y participó en la porra en su versión original ante los asistentes.

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