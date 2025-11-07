Maru Campos advierte: ‘la democracia no puede venir del centro autoritario’

7 noviembre 2025
    Maru Campos advierte: ‘la democracia no puede venir del centro autoritario’
    Afirmó que las entidades federativas son “cimientos indivisibles de la República”, por lo que cualquier transformación institucional debe incluir su voz y experiencia. /FOTO: ESPECIAL

Durante la audiencia pública de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, la mandataria panista pidió que las entidades participen activamente en la transformación del sistema democrático del país

CDMX.- La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, hizo un llamado a que cualquier reforma electoral nacional se construya con consenso y respeto al federalismo, advirtiendo que la democratización de México “siempre ha venido de abajo hacia arriba, nunca como imposición desde el centro autoritario”.

Durante su participación en la audiencia pública de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, realizada en el auditorio del Museo Semilla, la mandataria afirmó que las entidades federativas son “cimientos indivisibles de la República”, por lo que cualquier transformación institucional debe incluir su voz y experiencia.

“Hoy refrendamos nuestra vocación federalista. Participamos activamente en la reflexión sobre el futuro electoral de México, con respeto al orden republicano, pero con la firme convicción de que la voz de Chihuahua deberá ser siempre escuchada”, subrayó Campos.

La gobernadora sostuvo que el fortalecimiento de la democracia requiere preservar la autonomía de las autoridades electorales locales y consolidar la libertad configurativa establecida en el artículo 116 constitucional, que permite a cada estado adaptar su legislación a sus realidades ciudadanas.

“La democracia no se defiende con discursos, sino con procedimientos verificables y confiables”, expresó al señalar que Chihuahua apoyará los ajustes legales que fortalezcan los mecanismos de fiscalización y promuevan el ahorro institucional, siempre que no se sacrifique la certeza ni la seguridad jurídica.

Campos enfatizó que la libertad se preserva cuando el poder “se distribuye con responsabilidad” y reiteró su compromiso con un federalismo vivo, donde cada entidad aporte su visión y experiencia.

“El futuro de México exige instituciones sólidas, contrapesos reales y un federalismo activo. La República se construye con unidad, no con imposiciones”, afirmó.

En respuesta, Lázaro Cárdenas Batel, jefe de la Oficina de la Presidencia, agradeció a la gobernadora por su participación y reconoció la importancia del diálogo plural en la construcción de una reforma electoral que “fortalezca la democracia con la participación de todos los sectores”.

La audiencia forma parte del proceso de consultas públicas impulsado por el gobierno federal para modernizar el sistema electoral mexicano y recoger las propuestas de estados, partidos y sociedad civil. Con información de El Universal

