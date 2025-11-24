México alerta a Perú: intervenir la embajada sería una violación grave a la ley internacional

Noticias
24 noviembre 2025
    México alerta a Perú: intervenir la embajada sería una violación grave a la ley internacional
    Sheinbaum reconoció que la relación bilateral es tensa desde que Perú decidió suspender vínculos diplomáticos con México. /FOTO: CUARTOSCURO

Diplomacia

CDMX
Perú

Claudia Sheinbaum

SEGOB

La Presidenta respondió a las declaraciones del mandatario peruano José Jerí, quien sugirió ingresar por la fuerza a la sede diplomática donde se encuentra Betssy Chávez

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que cualquier intento del gobierno de Perú por allanar la embajada de México en Lima constituiría una violación grave al derecho internacional. Su postura surge luego de que el presidente peruano, José Jerí, insinuara la posibilidad de ingresar por la fuerza a la sede diplomática donde se encuentra refugiada la ex primera ministra Betssy Chávez.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum subrayó que el asilo otorgado por México se encuentra plenamente respaldado por los tratados internacionales de derechos humanos. Señaló que el respeto a dicho principio es obligatorio para cualquier Estado y que su vulneración implicaría un rompimiento directo con las normas que regulan las relaciones diplomáticas.

“Violaría todas las leyes internacionales. Una intervención en la embajada estaría fuera de toda norma”, afirmó la mandataria al responder preguntas de la prensa sobre la advertencia lanzada por el presidente peruano. Añadió que, independientemente de las diferencias políticas entre ambos países, el diálogo debe prevalecer sobre cualquier acto unilateral.

Consultada sobre si México contempla este escenario como un riesgo diplomático real, Sheinbaum recordó el precedente de Ecuador, cuyo gobierno irrumpió este año en la embajada mexicana en Quito para detener a un exvicepresidente asilado. “¿Qué ocurrió en Ecuador? Violaron todas las leyes internacionales”, dijo, al insistir en que no puede repetirse una situación semejante.

Recalcó que Betssy Chávez recibe asilo bajo criterios reconocidos globalmente y que México actúa conforme al marco jurídico internacional. Cualquier intento de ingresar por la fuerza a una misión diplomática, reiteró, atentaría contra la soberanía y rompería los principios que sostienen la convivencia entre naciones.

Sheinbaum reconoció que la relación bilateral es tensa desde que Perú decidió suspender vínculos diplomáticos con México. Aun así, sostuvo que las diferencias políticas no justifican acciones contra instalaciones diplomáticas protegidas por la Convención de Viena.

“Siempre se pueden tener diferencias, pero deben resolverse en el marco de la ley internacional”, enfatizó. La presidenta reiteró que México mantendrá su política histórica de defensa del derecho de asilo y que cualquier intento de vulnerarlo será considerado un hecho de extrema gravedad. Con información de El Universal

Diplomacia

CDMX
Perú

Claudia Sheinbaum

SEGOB

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

