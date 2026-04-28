México logra superávit comercial y Sheinbaum pide importar menos

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que uno de los objetivos del Plan México es importar menos y producir más, luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó un aumento anual de 27.7% en exportaciones y de 24.3% en importaciones durante marzo de 2026. La mandataria federal destacó en su conferencia matutina de este martes 28 de abril que las exportaciones alcanzaron 70 mil 727 millones de dólares, mientras que las importaciones sumaron 64 mil 795 millones de dólares.

“Es decir, hay una balanza comercial positiva y eso es muy bueno para México”, expresó Sheinbaum Pardo al referirse al saldo reportado por el Inegi. La Presidenta afirmó que el objetivo del Plan México de lograr una balanza comercial positiva se cumplió, luego de que en marzo se registró un superávit comercial de 5 mil 932 millones de dólares.

El Inegi señaló que dicho superávit contrasta con el déficit de 463 millones de dólares reportado en febrero, lo que implicó una mejora en el saldo comercial entre ambos meses. El organismo explicó que el aumento del saldo se originó por una ampliación en la balanza de productos no petroleros, que pasó de un superávit de mil 546 millones de dólares en febrero a 8 mil 320 millones de dólares en marzo.

El reporte también indicó que el déficit de la balanza de productos petroleros aumentó durante el mismo periodo, pese al avance general del saldo comercial. El valor de las exportaciones de mercancías sumó en marzo 70 mil 727 millones de dólares, monto superior en 27.7% al registrado en el mismo mes de 2025, de acuerdo con el Inegi. El instituto detalló que este resultado derivó de un crecimiento de 29.6% en las exportaciones no petroleras y de una caída de 20.4% en las petroleras, mientras que las ventas no petroleras dirigidas a Estados Unidos avanzaron 28.2% anual y las enviadas al resto del mundo crecieron 36.9%.

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