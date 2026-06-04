Abandonan cuatro cuerpos decapitados dentro de un vehículo a espaldas del Congreso de Guerrero

CHILPANCINGO, GRO.- Cuatro cadáveres decapitados fueron hallados dentro de un vehículo abandonado en la puerta trasera del Congreso de Guerrero, la mañana de este jueves. De acuerdo al reporte policiaco, alrededor de las 6:30 de la mañana, fue localizado un vehículo compacto que en el asiento trasero estaban los cuatro cadáveres.

El reporte indica que cuatro cadáveres corresponden a hombres; todos estaban decapitados. ABREN CARPETA DE INVESTIGACIÓN La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó el hallazgo y aseguró que inició una carpeta de investigación. Sin embargo, hasta el momento no se ha informado sobre la identidad de los cuatro hombres decapitados.

La FGE remolcó el vehículo a sus instalaciones, sin realizar las diligencias periciales.

CAE MEXICANO VINCULADO AL CASO AYOTZINAPA El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo en Hawthorne, California a Enrique Martinez-Chavez, vinculado al caso Ayotzinapa. En un comunicado, se detalla que Martinez-Chavez, de 32 años, “es buscado en su país natal, México, por desaparición forzada de personas mientras era miembro del ejército mexicano”.

Añade que “permanecerá bajo custodia de ICE hasta que pueda ser enviado de regreso a casa”.

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