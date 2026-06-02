Irrumpen y vandalizan maestros en Congreso de Guerrero

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    Irrumpen y vandalizan maestros en Congreso de Guerrero
    Antes de que los maestros llegaran al Congreso, los diputados y diputadas que tenían una reunión en la explanada abandonaron el recinto. Cortesía

Docentes ingresaron a las instalaciones del Poder Legislativo luego de derribar una reja en la parte posterior del edificio

CHILPANCINGO, GRO.- Maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero (CETEG) irrumpieron en el estacionamiento del Congreso local y rompieron a garrotazos medallones, ventanillas y parabrisas de nueve automóviles.

Los profesores ingresaron a las instalaciones del Poder Legislativo luego de derribar a marrazos una reja en la parte posterior del edificio.

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Antes de que los maestros llegaran al Congreso, los diputados y diputadas que tenían una reunión en la explanada abandonaron el recinto.

Cuatro camionetas y cinco automóviles compactos fueron vandalizados por maestros que iban con el rostro cubierto.

“Ese carro es de los trabajadores”, gritaron a los maestros varios trabajadores de las obras de construcción de la biblioteca del Congreso.

CIERRES VIALES

Los profesores abandonaron el edificio y después cerraron el carril norte-sur de la Autopista del Sol y el Bulevar Vicente Guerrero.

En la vía, el maestro Juan Carlos Salmerón, secretario de organización del Comité Estatal de la Ceteg, dijo que la protesta de este martes es en respuesta a la represión que sufrieron sus compañeros de la CNTE en la Ciudad de México.

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Denunció que en el caso del profesor de la Ceteg Proceso González Columbo perdió un ojo a consecuencia de un balazo de goma que recibió por parte de los granaderos.

DIPUTADOS SUSPENDEN SESIÓN

Octavio Romero Jerónimo, otro profesor de Guerrero, que también resultó lesionado está fuera de peligro.

“Los dos compañeros heridos que participan en las movilizaciones en la Ciudad de México pertenecen a nuestra organización y reprobamos que hayan sido agredidos”, expresó. Tras la irrupción de los profesores, los diputados acordaron suspender la sesión de este martes.

“A los delincuentes les dan abrazos a nosotros balazos”, dijo el profesor Juan Carlos Salmerón en la conferencia que ofreció durante el bloqueo en la Autopista del Sol.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/seria-tragico-que-morena-se-empoderara-en-coahuila-advierte-el-pan-GD21110666

A las 12:30, los profesores de la Ceteg, liberaron la vía y se dirigieron en marcha a sus instalaciones sindicales en el sur de la ciudad.

El 1 de junio, el magisterio disidente inició un paro de labores, y en su Congreso estatal, la Ceteg acordó participar en las movilizaciones de la CNTE durante el Mundial de Futbol.

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