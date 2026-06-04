Aerolíneas de México imponen restricción a viajeros por riesgo de ébola

GUADALAJARA, JAL.- Ante la alerta sanitaria internacional por el brote de ébola en África, las aerolíneas nacionales e internacionales suspendieron temporalmente el transporte de pasajeros procedentes de la República Democrática del Congo, Uganda y Sudán del Sur, informó el secretario de Salud de Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez. El funcionario explicó que la medida fue adoptada directamente por las compañías aéreas y tendrá una vigencia inicial de 60 días.

“Las líneas aéreas han generado la restricción para que no ocurra transportación de pasajeros de República Democrática del Congo, ni de Uganda, ni de Sudán del Sur durante los próximos 60 días. Es una restricción que establecieron las propias líneas aéreas tanto nacionales como internacionales”, mencionó.

PARTICIPAN TODAS LAS AEROLÍNEAS Al ser cuestionado sobre qué empresas aplican la medida, precisó que participan todas las aerolíneas que operan en el país. “Prácticamente todas. Internacionales y nacionales. Por lo pronto de las mexicanas todas las nacionales: Aeroméxico, Viva y Volaris, por ejemplo”.

Pérez Gómez añadió que las autoridades sanitarias trabajan de manera coordinada con el Instituto Nacional de Migración y las autoridades aeroportuarias para detectar y atender oportunamente cualquier caso sospechoso que pudiera llegar al país. “Tenemos perfectamente establecidos los protocolos para la detección de cualquier caso probable y para que, oportunamente, hacer su traslado al lugar donde se ha definido que va a recibir la atención médica”. LLAMAN A MANTENER LA CALMA El secretario también llamó a la población a mantener la calma, evitar alarmarse ante la situación y a informase a través de los canales oficiales de comunicación. “Yo lo que le pediría a la población es que no tenga alarma, que no esté en estado de pánico”.

Además, señaló que, por disposiciones de sanidad internacional, también existen restricciones para personas que hayan permanecido recientemente en alguno de los países afectados.

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