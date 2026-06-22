Abre Morena registro para aspirantes a gubernaturas

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    Abre Morena registro para aspirantes a gubernaturas
    Hoy van a registrarse aspirantes para caminar hacia la candidatura de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur y Campeche. Cuartoscuro

Los primeros registros se hicieron vía internet para aspirar por la candidatura del partido guinda al gobierno de Aguascalientes

CDMX.- Esta mañana arrancó el registro de quienes aspiran a ser candidatos a gobernador bajo las siglas de Morena. Los primeros registros se hicieron vía internet para aspirar por la candidatura del partido guinda al gobierno de Aguascalientes.

En conferencia de prensa, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández, destacó que los ciudadanos que se inscriben reciben una carta compromiso que firman aceptando que conocen la convocatoria y se comprometen a respetar sus reglas.

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Además, en la misma carta compromiso, aceptan que Morena tome sus datos para solicitarle a las autoridades federales información sobre sus antecedentes en materia de seguridad y posibles vínculos con la comisión de delitos. Sumado a eso, se sigue solicitando como requisito presentar una carta de no antecedentes penales.

CARTAS COMPROMISO

“Se entregan cartas que tienen varios compromisos. Uno, que conocen la convocatoria y asumen las reglas; dos, que saben que la Comisión Nacional de Elecciones aplicará en su momento un criterio de paridad; tres, que aceptan, bajo una carta de protesta de decir verdad, que no tienen ningún tema ante la justicia, que no son deudores alimentarios, que no tienen antecedentes penales y aceptan que la comisión pueda solicitar de manera formal a las autoridades información para ratificar que lo que nos dicen de buena voluntad sea cierto”, dijo Hernández.

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Este lunes solamente van a registrarse aspirantes para caminar hacia la candidatura de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur y Campeche.

INZUNZA LLEVA 55 DÍAS AUSENTE DEL SENADO

El senador Enrique Inzunza Cázarez, ausente de sus funciones legislativas desde hace 55 días, no asistió este lunes a la sesión de la Comisión de Derechos Humanos, que se realizó en modalidad “virtual” o “a distancia”.

El legislador de Morena, señalado por el Departamento de Justicia como uno de los 10 funcionarios de vínculos con el Cártel de Sinaloa y en particular con el grupo criminal de “Los Chapitos”, no se ha presentado a trabajar al Senado ni a la Comisión Permanente desde el pasado 29 de abril.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/pide-sheinbaum-esperar-conteo-definitivo-de-eleccion-en-colombia-EB21573564

En la sesión virtual de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, que preside Reina Celeste Ascencio, se pasó lista y se mencionó al senador Inzunza Cázarez, quien no se conectó a la plataforma que utiliza la cámara alta para este tipo de sesiones.

NO SERÁ CONVOCADO A SESIONES

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y líder de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, informó recientemente que Enrique Inzunza no será convocado a las sesiones del pleno de la Comisión Permanente, que concluyen el próximo 26 de agosto.

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Sin embargo, a las sesiones del Senado, tanto del pleno como de comisiones, está obligado a asistir o a justificar su ausencia, lo que no ha ocurrido.

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