Una ‘bomba de tiempo’ para Sheinbaum, advierte Riva Palacio sobre Iván Silva, el estratega de la Presidenta y de Morena

CDMX.- Iván Silva, el estratega electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, es una “bomba de tiempo” para el régimen de la 4T. De acuerdo con el periodista Raymundo Riva Palacio, debido a sus narconexos, está imputado en dos casos en cortes federales de Texas. En su columna Estrictamente Personal, el analista asegura que el director de la consultora Heurística, encargado de coordinar campañas para 14 gubernaturas en 2027, es vinculado con personajes ligados al Cártel de Sinaloa y Los Zetas, así como a la red de financiamiento ilícito derivada del “huachicol” de Sergio Carmona.

Esos vínculos, refiere el periodista, comprometen la estabilidad operativa de Morena ante un golpe judicial de Washington. Además de ello, Silva también representa un riesgo para los planes presidenciales de reemplazar la estructura obradorista por una claudista. “Hay una bomba de tiempo en Palacio Nacional y Morena, que la presidenta Claudia Sheinbaum, si está enterada, debe desactivar. Y si no lo sabe, averiguar y desactivarla también”, señala el autor de Estrictamente Personal.

IVÁN SILVA Y LA CONEXIÓN TAMAULIPAS El origen de la indagatoria contra el estratega electoral de Morena se sitúa en Tamaulipas, donde, según Riva Palacio, Silva y quien en su momento fue su segundo de a bordo, el consultor panameño Avidel Villarreal, se entrelazaron con una estructura criminal gracias al abogado Juan Pablo Penilla. “Los estadounidenses tienen fotografías de Avidel Villarreal con Penilla en dos restaurantes de lujo en Polanco, en la zona hotelera y en la parte conocida como ‘Polanquito’, donde comieron en 2024 “El consultor panameño dejó su casa en la CDMX y se fue a Ciudad Victoria, aunque casi cada semana, de acuerdo con lo trascendido, viaja a Panamá”, detalla el periodista. Penilla es asesor honorario del gobernador de Tamaulipas, pero también ha fungido como defensa legal de Ismael “El Mayo” Zambada, otrora líder del Cártel de Sinaloa, y de Miguel Ángel Treviño Morales, el “Z-40”, exlíder de Los Zetas entregado a Estados Unidos a principios del año pasado. Riva Palacio asegura también que reportes de inteligencia vinculan a Silva y a su socio, Sergio Ramírez, con La Unión Tepito. “Silva, a quien, según un funcionario estadounidense, también le cancelaron la visa, su socio panameño, Penilla, y el exlíder de Morena y actual secretario de Educación, Mario Delgado, están imputados en dos investigaciones en las cortes federales texanas de San Antonio y Corpus Christi por presuntos vínculos con el crimen organizado”, expone el analista.

HUACHICOL, PARAÍSOS FISCALES Y CONTRABANDO CHINO CERCAN A SILVA El cerco judicial de las fiscalías de San Antonio y Corpus Christi contra Iván Silva, detalla el autor de Estrictamente Personal, se cruza también con el financiamiento ilícito derivado de la red de huachicol del empresario Sergio Carmona (asesinado a finales de 2021), que se usó en ocho campañas gubernamentales de Morena en 2021. Además de ello, añade, los reportes estadounidenses indican que Silva e integrantes de su equipo diseñaron un esquema de corrupción y lavado de dinero que alcanza a los hijos del gobernador de Tamaulipas, así como a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente. Por un lado, el consultor panameño Avidel Villarreal presuntamente trazó ingenierías financieras para sacar del país “dinero destinado a campañas electorales” hacia paraísos fiscales en el Caribe y Panamá “para los hijos del gobernador de Tamaulipas, entre otras figuras de Morena”. Y por el otro, Iván Silva habría realizado “negocios paralelos vinculados a las campañas”, como cargamentos de “camisetas y utilitarios que importaba de China” y “metía de contrabando a México con la ayuda de (Ricardo) Peralta y de Andrés Manuel López Beltrán, el polémico hijo del expresidente”. SILVA ‘NO ES EL INCONDICIONAL QUE CREE’ SHEINBAUM En un artículo anterior, Riva Palacio advirtió que Silva no juega “honestamente con la Presidenta; hoy detalla que opera una agenda contraria a la de Sheinbaum, quien busca “ir reemplazando la estructura política obradorista a partir de 2027 por una claudista”. Advierte que mientras ella “le encargó el proceso de selección de candidatos y las campañas de cuando menos 14 gubernaturas el próximo año”, el estratega se ha aliado con los grupos de Adán Augusto López y Andy López Beltrán, utilizando al empresario Fernando Padilla para fondear a aspirantes ajenos a la voluntad de Palacio Nacional.

Riva Palacio expone que la Presidenta ha concentrado el poder operativo del próximo año en un personaje de “interés del gobierno de Estados Unidos” y que podría ser acusado próximamente. De concretarse la imputación pública de Silva en Texas, advierte el periodista, “podría meter en crisis la estrategia operativa de Morena” para las elecciones de 2027.

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